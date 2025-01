TikTok, Gmail y Google: Ciberdelitos en la política

En 2017, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey designó a Estrada, ministro de Economía, y 2 años después renunció porque era el candidato a vicegobernador acompañando a Sergio Leavy, contra la lista 'El futuro es con todos', de Miguel Isa. Ganaron Leavy / Estrada pero perdieron en la general ante Gustavo Sáenz. Luego se fue a trabajar con 'Wado' de Pedro aunque en 2021 fue candidato, con apoyo de Sáenz, en una lista junto a Pamela Calletti: diputados nacionales.

No obstante, en enero de 2023 Estrada rompió el vínculo con el gobernador Sáenz y se asoció con Carlos Zapata y Felipe Biella en unnuevo frente electoral Avancemos. Pero más tarde se unió al Partido de la Victoria, lo que impidió el Frente de Todos en Salta. Fue candidato a gobernador con varias denuncias de corrupción y salió 3ro.

Fake News

“La causa es por intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal. Se trata de un delito contra el orden público que inicia a raíz de la publicación y difusión de videos en las redes sociales TikTok”: Dra. Sofía Cornejo, fiscal penal de Ciberdelincuencia.

La funcionaria judicial explicó por qué motivo imputó a Estrada como responsable de una cantidad de videos que fueron denunciados.

“Nos dimos con que muchos de estos videos no implicaban libertad de expresión. El grueso de los videos podrían dar lugar a futuras acciones de querellas por calumnias e injurias o acciones privadas por algún perjuicio por parte de los damnificados. Pero es algo que este Ministerio Público Fiscal no está investigando”.

“Lo que sí se investiga en estas situaciones es un delito en donde no hay víctimas físicas, no hay personas físicas. Acá hay víctimas en el orden público, en el orden constitucional y desestabilidad de los poderes del Estado”.

Detalles

Sigue Sofía Cornejo:

"TikTok informó, incluyendo los Gmails asociados a esas cuentas, entonces se libró oficio a Google (Alphabet) para que informe sobre esos Gmails y ahí es cuando dimos con personas físicas".

"Estas personas físicas, en el primer momento, fueron 3 imputados, 2 de ellos empleados, contratados de la Cámara de Diputados de la Nación y asesores del diputado Emiliano Estrada, es real eso, hay prueba en la causa y ellos mismos al momento de declarar también lo dijeron".

"Estas 3 personas están imputadas por el delito de intimidación pública, en este momento nos encontramos realizando las pericias de sus dispositivos celulares".

"Estimo que en 10 días, a más tardar, tendremos alguna novedad".

Preguntas sobre Estrada

Pero ocurrió una 4ta. imputación, el martes 14/01: al diputado Emiliano Estrada, también por el delito de intimidación pública, "el concurso real con lo que es el delito de peculado de trabajos y servicios. ¿Por qué? Porque 2 de los imputados eran empleados de él, estaban asignados a él en la Cámara de Diputados para su asesoramiento. Ahora los pasos que siguen tienen que ver con lo que es el análisis de los dispositivos celulares".

Cristal Pardo, del diario El Tribuno: -Bueno, la consulta básicamente es ¿no tiene que ver más bien con una persecución política tal como lo ha planteado el mismo legislador?

Sofía Cornejo, fiscal penal de Ciberdelincuencia: -La investigación no se inicia contra una persona. La investigación no es contra una persona. La investigación empieza contra NN. Después que las pruebas me hayan llevado a, eso es algo que ya no dependió de mí, sino de los informes de empresas como TikTok, Google, empresas de telefonía celular y declaración de dos personas. Entonces, el direccionamiento no es tal. Esto no es político, esto es jurídico.

Hay un grupo de delitos que son de competencia federal. Así que tiene que intervenir una fiscalía federal en este caso. Esto como recién empieza, yo estoy habilitada como fiscal que toma conocimiento de los hechos. Con respecto a lo que es intimidación pública. Eso sí es provincial y eso está tramitándose de esta manera. Pero ante los nuevos hechos y ante la nueva imputación, ahora sí se hará una evaluación de qué fue o corresponde intervenir.

La citación fue ayer (14/01), la recibió ayer a la tarde. El diputado nacional tiene fueros en base a lo que es la legislación. Se puede iniciar la investigación, se lo puede citar, declarar, sin realizar ningún otro tipo de trámite ante el Congreso Nacional*, pero si uno tuviera que tomar alguna otra decisión, sí, habría que iniciar el trámite legislativo. Entonces, bueno, eso no está, no es real, no se allanó ni se tomó ninguna medida de eso.

No se citó a Estrada a declarar, se lo cita de imputación. Él tiene el derecho a declarar lo que tiene que declarar, nada más. Pero lo citan porque encuentran cuentas vinculadas también de él o por declaraciones de estas tres primeras personas. No se citó a Estrada a declarar, se lo cita de imputación. Él tiene el derecho a declarar lo que tiene que declarar, nada más. Pero lo citan porque encuentran cuentas vinculadas también de él o por declaraciones de estas tres primeras personas.

-------------------

Más contenido en Urgente24

El exGH 'Alfa' confirmó "charlas" con Karina Milei por una candidatura

Javier Milei celebró la "motosierra" en Salud: 1.400 contratos no renovados

Netanyahu niega un acuerdo con Hamás: Y Qatar todo lo contrario

La feroz respuesta de la hija de Jorge Lanata a Elba Marcovecchio