Oscar Ruggeri y su impactante sugerencia para Riquelme en Boca

Por último, argumentó en base a la espalda que tiene Román (que si sigue así irá perdiendo...): “Nadie le va ir a decir nada. Que el tipo tiene la personalidad de pararse ahí y dirigir al equipo. Ellos van a ir y te van a decir dos o tres jugadores de calidad, lo que hizo Gallardo, y vos hacele caso. Tiene que abrirse, si no no va a poder nadie, no se va a poder dirigir. El entrenador tiene que ser independiente, sino no se puede hacer nada”.