Patricia Bullrich rompió el silencio sobre Cúneo Libarona (y no convenció...)

Otra denuncia contra Cúneo Libarona tras la cámara oculta con Ballard. Ya son tres, dos de las cuales están en los Juzgados Federales 9 y 12, a cargo de Martínez de Giorgi. La restante en el fuero ordinario, Juzgado Nacional en lo Criminal 43, subroga la jueza María Rita Acosta. pic.twitter.com/WeIWYfkQwX — ariel stemphelet (@stempheletariel) August 1, 2025

"En el marco de una reunión de Cúneo con Tim Ballard, ya quedó todo claro. Nosotros tenemos distancia por conductas de él. Nos quedamos ahí. Yo ya hablé con Mariano Cuneo Libarona y entendió. Fue una reunión pública donde aparece esa persona. No es más que eso. Ya hablamos y lo solucionamos. Sucede porque no todos están atentos a lo que hace cada ministro", dijo este viernes (01/08) Patricia Bullrich, dando por cerrado el asunto, y justificando que el ministro de Justicia no estaba enterado de su opinión -que, se supone, es la del Gobierno- sobre Ballard, pese a que había salido en varios medios.