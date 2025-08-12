Argentina complicada entre YPF en la tormenta y Caputo / Bausili hacia la recesión

Live Blog Post

Semana muy complicada para La Libertad Avanza en Diputados

##Martes 12/08 a las 17:00, las comisiones de Asuntos Constitucionales (preside el libertario santafecino Nicolás Mayoraz), y de Peticiones, Poderes y Reglamento (Pro bonaerense, Silvia Lospennato) para considerar el expediente presentado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para destrabar la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA: que puedan ser elegidas sus autoridades y comience a trabajar.

##Miércoles 13/08 a las 10:30, plenario de Acción Social y Salud Pública (lidera el peronista tucumano Pablo Yedlin), y la de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert (LLA / PBA), en el Anexo C, sobre el Régimen de Promoción de la Salud Cerebral, proyecto del diputado Facundo Manes con dictamen de la Comisión de Salud. Establece la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA).

##Miércoles 13/08 a las 12:00, Comisión de Presupuesto y Hacienda para cumplir con el emplazamiento correspondiente a la modificación de la Ley 11.672, complementaria permanente de Presupuesto, iniciativa de los gobernadores y tiene que ver con el reparto de ATN.

##Miércoles 13/08 a las 14:00, comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (peronista bonaerense Daniel Gollán) y la de Presupuesto, sobre declarar la emergencia del sector científico. Tiene dictamen de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva desde hace más de 1 año.

##Miércoles 13/08 a las 16:00, comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Energía y Combustibles, que preside la libertaria rionegrina Lorena Villaverde, sobre el impuesto a los combustibles, por la eliminación de 5 fideicomisos y fondos nacionales y que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.