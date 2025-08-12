Argentina complicada entre YPF en la tormenta y Caputo / Bausili hacia la recesión

Martes 12/08 complicado: en lo externo, se conocerá un fallo sobre YPF que definirá si el Estado argentina recupera o no la iniciativa en una demanda tan millonaria como injusta (Burford / Eskenazi contra los ciudadanos). En lo local, Urgente24 ya advirtió que es inflacionaria la política de tasas de interés que aplican Caputo / Bausili, el equipo que nació en el JP Morgan y siguió en el Deutsche Bank, la mayor relación visible entre Mauricio Macri y Javier Milei. Ellos dicen que el dólar no genera impacto en los precios pero la tasa de interés para frenar el dólar aniquila el nivel de actividad además que aplicarlo a los costos provoca morosidad e inflación. Cuando se los observa a ambos, tan simpáticos y autosuficientes en sus visitas permanentes al stream Carajo, no se puede entender la hipocresía de su TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan) y la negación de la realidad.
