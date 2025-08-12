urgente24
Argentina complicada entre YPF en la tormenta y Caputo / Bausili hacia la recesión

Grok imaginó una Argentina triste.

Unos miran a Nueva York por el fallo sobre YPF y otros hacia el impacto de Caputo / Bausili que con sus tasas de interés aniquilan la actividad.

12 de agosto de 2025 - 09:35

Martes 12/08 complicado: en lo externo, se conocerá un fallo sobre YPF que definirá si el Estado argentina recupera o no la iniciativa en una demanda tan millonaria como injusta (Burford / Eskenazi contra los ciudadanos). En lo local, Urgente24 ya advirtió que es inflacionaria la política de tasas de interés que aplican Caputo / Bausili, el equipo que nació en el JP Morgan y siguió en el Deutsche Bank, la mayor relación visible entre Mauricio Macri y Javier Milei. Ellos dicen que el dólar no genera impacto en los precios pero la tasa de interés para frenar el dólar aniquila el nivel de actividad además que aplicarlo a los costos provoca morosidad e inflación. Cuando se los observa a ambos, tan simpáticos y autosuficientes en sus visitas permanentes al stream Carajo, no se puede entender la hipocresía de su TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan) y la negación de la realidad.

Vamos al VIVO que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

-----------------------

Live Blog Post

La oposición vuelve a la carga del Gobierno por el caso $LIBRA

Tras la jugada ejecutada en el recinto de la Cámara Baja para emplazar a las comisiones, los diputados de los bloques de la oposición buscarán mañana dictaminar el proyecto de ley con el que apuntan a reactivar la comisión investigadora del mega escándalo Libra, cuyo funcionamiento había quedado empantanado ante la imposibilidad de elegir a sus autoridades.

En la sesión del pasado miércoles, la oposición juntó 135 apoyos para aprobar la moción de emplazamiento, casi el doble de los 70 rechazos que opuso La Libertad Avanza y sus socios del PRO.

De esta manera, se reunirá mañana a las 17 hs el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento y que preside la macrista Silvia Lospennato.

Live Blog Post

Causa Vialidad: Se acerca la fecha límite para que CFK devuelva el dinero

A pocos días del vencimiento del plazo judicial, aún ninguno de los condenados en la causa Vialidad, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha cumplido con la orden de devolver los 530 millones de dólares que, según la sentencia, deben restituir al Estado.

Mañana, 13 de agosto, es la fecha límite fijada para el depósito de los fondos en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación. Hasta el momento, ni CFK, ni el empresario Lázaro Báez, ni el exsecretario de Obras Públicas José López -los tres principales condenados- han efectuado pago alguno.

Si para esa fecha el dinero no se transfiere, la Justicia avanzará con la siguiente etapa del proceso: la subasta pública de los bienes decomisados.

Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema de Justicia introdujo una opción distinta: destinar parte de esos inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura.

La resolución firmada por los ministros de la Corte señala que "este Tribunal puede afectar o asignar, por razones de un mejor servicio de justicia, aquellos inmuebles que hubieran sido decomisados" para su utilización directa o para ser cedidos al Consejo de la Magistratura.

Esto abre la puerta a que, en lugar de venderse de inmediato, algunas propiedades se conviertan en oficinas judiciales, depósitos de archivo o espacios para otros programas públicos.

Live Blog Post

Imposible: El consumo cae y en el medio llegan listas de precios con aumentos

Las ventas en kioscos de Rosario cayeron 30% interanual en julio, una cifra que pone en estado terminal a estos locales comerciales. Como si eso fuera poco, este mes llegaron las primeras listas de precios, con aumentos que rondarán el 15%.

Para ampliar sobre la crisis, Marcos Di Filippo, de la Unión de kiosqueros de la ciudad, dialogó con Conclusión, y precisó que "a nivel nacional han cerrado más de 16.000 kioscos, la situación no es diferente en Rosario. Nos llegan listas con aumentos de precios de entre un 5 y un 15%, lo que genera que el pequeño comerciante tenga que trasladar estos incrementos y que nuestros consumidores dejen de comprar en comercios de cercanía".

"En la ciudad no tenemos número exacto, la información se maneja a nivel nacional. Si uno camina por el centro y macrocentro, se va a encontrar que muchos locales comerciales están cerrados, con cartel de ‘Alquila’. La situación se diferencia en los barrios, donde los clientes se acercan al comercio de cercanía", diferenció sobre el estado de situación en diferentes zonas de Rosario.

Respecto al retoque de los costos, al ser consultado sobre si es algo palpable todos los meses, respondió que "si, pero antes eran más bajos, entre un 3 y 5%. Las empresas terminaban haciendo una acción de compra en donde se podía mantener el precio, pero este mes el incremento fue fuerte, sin ningún tipo de acción".

Live Blog Post

Combustibles: Octavo incremento para Santa Fe en lo que va del mes

Desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.

Este martes 12 de agosto, la compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando así la octava variación en lo que va del mes en la ciudad de Santa Fe. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.

En esta jornada, el litro de nafta súper aumentó $16, la Infinia subió $12, mientras que el Infinia diésel bajó $9.

A continuación los nuevos precios en las pizarras de la Provincia:

* Súper: $1.416

* Infinia: $1.627

* Diésel 500: $1.440

* Infinia Diésel: $1.567

Live Blog Post

Más recortes: El Gobierno avanzó con la reducción de la estructura del INTA

El Gobierno avanza con la reducción de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), mediante el Decreto 571/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, pese al rechazo legislativo para modificarlo.

La normativa dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del organismo, transfiriendo las funciones a la Presidencia del mismo, en el marco de la transformación institucional que viene llevando a cabo la administración de Javier Milei.

La medida se da a menos de una semana de la negativa opositora en la Cámara de Diputados a una serie de decretos delegados emitidos por el Gobierno, entre los que estaba el 462/2025, que establecía la transformación del INTA, de organismo descentralizado a desconcentrado.

Al argumentar la decisión en el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que "las actuales funciones del Presidente del Instituto resultan superpuestas con las oportunamente asignadas a la Dirección Nacional en su carácter de órgano ejecutivo del Instituto", indicando que "las razones operativas que justificaban la existencia de la mencionada Dirección Nacional han desaparecido".

Live Blog Post

El fentanilo sigue interpelando al juez Ernesto Kreplak

El magistrado Ernesto Kreplak ya explicó que sus tiempos no son los de quienes reclaman 'que paguen los culpables'.

Hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien conoce a la gente de HLB Pharma bajo escrutinio, siguen pidiéndole al juez que se aparte de la causa.

Obvio que los García Furfaro pueden dejar 'pegado' a peronistas en campaña electoral, pero la indefinición también golpea mucho al pejota.

Una cuenta oficialista conocida @atlanticsurff:

Así que el juez Ernesto Kreplak es aportante del Frente Para La Victoria desde 2013? Así que por eso está frenada la causa de Martín Insaurralde y por eso nadie va preso por el fentanilo contaminado que ya dejó más de 70 muertos? Así que el juez no quiere que se difunda esta información? Mira vos. Señores, que twitter haga su magia.

Y ya que estamos con los García Furfaro, gente violenta, parece:

Pero esta tragedia del fentanilo trucho no deja de producir testimonios desgarradores:

Live Blog Post

Tampoco Nacho Torres entiende a Mauricio Macri

Nacho Torres intenta asumir el liderazgo del PRO que emprende la diáspora, luego de la rendición incondicional de Mauricio Macri, Cristian Ritondo y otros:

  • "La Argentina necesita en forma desesperada un espacio republicano y federal para salir de esta Argentina pendular".
  • "¿Qué importa perder una elección si se trata de definir ideas y un programa de largo plazo?".
  • "Ir al resguardo de los vencedores es muy sencillo".

Según Torres, el votante del PRO no entiende lo que está pasando en la simbiosis con La Libertad Avanza.

También habló que existe el 'riesgo Kuka', por falta de opciones a LLA, y mencionó la hipocresía de los afiches en defensa de los jubilados de Fuerza Patria cuando los Kirchner y Alberto Fernández destrozaron las jubilaciones y pensiones.

Para profundizar lo del 'riesgo Kuka', Nacho Torres acusa a docentes kirchneristas de "terraplanistas" porque le hicieron una denuncia penal a favor de Palestina en Chubut (los docentes K en Chubut llegaron a estar 17 semanas de paro, casi 4 meses sin clases).

Live Blog Post

Más enojo del PRO con Macri: "Es un tremendo hijo de puta"

El ex embajador y ex diputado nacional Diego Guelar cruzó a Mauricio Macri por la entrega del PRO: "Un reverendo hijo de puta", lo consideró.

Guelar es candidato a senador nacional CABA / UCeDé, y afirmó que el PRO, que pasó de "un fenómeno municipal" durante "un tiempo", hasta que "da el salto" y se vuelve "nacional", y llegó al poder, ahora vive su destrucción por decisión personal de Mauricio Macri (cofundador, aclara Urgente24, no fundador del PRO porque lo hizo con Ricardo López Murphy, a quien luego eliminó del espacio para quedarse con Recrear vía una traición de Esteban Bullrich a RLM, las cosas hay que decirlas como son).

Live Blog Post

Y péguele fuerte (YPF regresa al pasado)

El grupo Solvente tuvo 2 grandes hits: 'Me quiero casar', tema de Carlos Burgos, tecladista del grupo; y 'Y péguele fuerte', utilizado por YPF para sus campañas promocionales. El 'péguele fuerte' marcó una época. Inevitable regreso al pasado en estos días en que parece trastabillar el presente y futuro de la empresa.

Sebastian Maril explica desde @SebastianMaril:

Permítanme explicar algo para evitar confusiones hoy o mañana cuando se conozca la decisión de la Corte de Apelaciones sobre el caso YPF.

1. Es una decisión meramente administrativa pero de una importancia similar al fallo de los USD 16.100 millones.

2. Está decisión solo confirma o no si Argentina debe entregar las acciones de YPF mientras apela el fallo del 30 de Junio que nos obliga a entregar las acciones de la petrolera.

3. Los beneficiarios del fallo ya adelantaron que, de recibir las acciones —algo imposible que ocurra— las mantendrán en en cuenta del BoNY mientras esperan el fallo de la apelación que Argentina ya presentó.

4. Si la Corte de Apelaciones falla a favor del país en esta apelación, las acciones vuelven a Caja de Valores. Si falla a favor de los beneficiarios, ellos tomarán posesión y harán lo que deseen. Pero repito, para este fallo falta mucho.

5. La decisión de hoy, que probablemente no la conozcamos hasta mañana, puede llegar a la Corte Suprema de manera urgente (“shadow docket”) si los jueces deciden en contra del país.

Live Blog Post

Jueves 14/08, Javier Milei regresa a La Plata por Adorni

Luego de su primera incursión en la campaña bonaerense con la foto de candidatos en La Matanza, Javier Milei visitará La Plata para un acto de lanzamiento de La Libertad Avanza el jueves 14/08 a las 18:00 en el Club Atenas.

Los organizadores prevén un acto para 6.000 personas.

La Mesa Política de La Libertad Avanza se reunió el lunes 11/08 en Casa Rosada para definir detalles de la convocatoria.

En la reunión estuvo el asesor Santiago Caputo, cuya participación en la campaña estaba en entredicho.

La visita de Javier Milei a La Plata será la 2da. en el año porque el 26/06 lideró un Congreso Libertario.

La Plata es un distrito que Milei cree que puede ganar, cabecera de la 8va. Sección Electoral.

El candidato estrella es Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni.

Live Blog Post

Semana muy complicada para La Libertad Avanza en Diputados

##Martes 12/08 a las 17:00, las comisiones de Asuntos Constitucionales (preside el libertario santafecino Nicolás Mayoraz), y de Peticiones, Poderes y Reglamento (Pro bonaerense, Silvia Lospennato) para considerar el expediente presentado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para destrabar la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA: que puedan ser elegidas sus autoridades y comience a trabajar.

##Miércoles 13/08 a las 10:30, plenario de Acción Social y Salud Pública (lidera el peronista tucumano Pablo Yedlin), y la de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert (LLA / PBA), en el Anexo C, sobre el Régimen de Promoción de la Salud Cerebral, proyecto del diputado Facundo Manes con dictamen de la Comisión de Salud. Establece la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA).

##Miércoles 13/08 a las 12:00, Comisión de Presupuesto y Hacienda para cumplir con el emplazamiento correspondiente a la modificación de la Ley 11.672, complementaria permanente de Presupuesto, iniciativa de los gobernadores y tiene que ver con el reparto de ATN.

##Miércoles 13/08 a las 14:00, comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (peronista bonaerense Daniel Gollán) y la de Presupuesto, sobre declarar la emergencia del sector científico. Tiene dictamen de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva desde hace más de 1 año.

##Miércoles 13/08 a las 16:00, comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Energía y Combustibles, que preside la libertaria rionegrina Lorena Villaverde, sobre el impuesto a los combustibles, por la eliminación de 5 fideicomisos y fondos nacionales y que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.

-------------------------

Otras noticias en Urgente24:

