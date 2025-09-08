Las redes sociales se convirtieron en el lugar donde circula todo: noticias, opiniones, rumores y también información falsa. Frente a este escenario, el diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que busca ponerle límites a la difusión de datos erróneos en el mundo digital.
PROYECTO
Redes sociales: Publicás algo falso y podrán obligarte a borrarlo y rectificarlo
Las redes sociales son un arma de doble filo; y en ese sentido, un diputado presentó un proyecto para sancionar un tema clave: las fakes.
Regular las redes sociales
La propuesta plantea que, si alguien publica información falsa en redes sociales, deberá rectificarla en el mismo espacio y con la misma visibilidad, en un plazo máximo de diez días. Además, el responsable tendrá que borrar la publicación original y todo rastro digital de ella.
En caso de que no lo haga, el incumplimiento podrá ser considerado como un agravante en un juicio por daños. “El objetivo es que la reparación sea rápida y efectiva, porque de nada sirve una indemnización que llega tarde cuando el daño ya se expandió en las redes”, explicó el legislador.
El proyecto no busca censurar
El proyecto aclara que no busca censurar ni limitar la libertad de expresión: la medida se aplicaría solo cuando quede demostrado de manera fehaciente que la información difundida es falsa. Las opiniones, críticas o interpretaciones no entrarían en esta regulación.
Con esta iniciativa, el Congreso resolverá si empieza a debatir un tema cada vez más presente: cómo equilibrar el derecho a expresarse con el derecho a no ser difamado en un entorno donde todo se viraliza en segundos.
