Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires dejaron un saldo inesperado: un duro revés para Javier Milei y su espacio, La Libertad Avanza. Pero también significaron un golpe a la credibilidad de algunas consultoras, especialmente Isasi-Burdman, sus encuestas aseguraban con firmeza que el mapa bonaerense “se iba a pintar de violeta”.
ELECCIONES
El papelón de las encuestas en PBA: La fallida proyección de Isasi-Burdman
Las encuestas están cada vez más alejadas de los datos reales. En esa oportunidad, ninguna consultora acertó el resultado.
La realidad fue diametralmente opuesta. El oficialismo logró una victoria clara, y la predicción de un triunfo libertario por 10 puntos quedó como uno de los errores más resonantes del proceso electoral.
Encuestas erradas y el papelón de Burdman
Durante la campaña, Viviana Isasi y Julio Burdman se mostraron en distintos medios con la convicción de que Milei mantenía un nivel de adhesión histórica. “Estamos totalmente seguros, esto es Isasi/Burdman, calidad”, afirmaban, sosteniendo que el conurbano bonaerense era el terreno donde se consolidaría la ola violeta.
Sin embargo, las urnas dieron un mensaje distinto. La brecha entre las proyecciones y los resultados finales fue tan grande que dejó expuesta la dificultad de algunas consultoras para interpretar el humor social en territorios complejos como el bonaerense.
Un pronóstico que jugó a favor de Milei
Las mediciones de Isasi-Burdman no solo erraron en los números, sino que terminaron funcionando como insumo político para el oficialismo libertario. Los cálculos daban 37 puntos para La Libertad Avanza frente a 27 de Fuerza Patria, lo que instaló la idea de una elección resuelta antes de tiempo.
Ese optimismo sobredimensionado se tradujo en discursos de campaña que daban por hecho un triunfo y en una narrativa que, finalmente, chocó con la contundencia de los resultados.
El caso vuelve a poner en discusión el rol de las encuestas en la política argentina. ¿Hasta qué punto reflejan la realidad y hasta qué punto la moldean? Lo cierto es que el “error Isasi-Burdman” ya quedó anotado en la lista de grandes pronósticos fallidos en la historia electoral reciente.
Mientras tanto, los bonaerenses dieron su veredicto en las urnas y dejaron en claro que, al menos en esta elección, los números previos no contaban toda la historia.
______________________________
