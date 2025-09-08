El papelón de las encuestas en PBA: La fallida proyección de Isasi-Burdman

Un pronóstico que jugó a favor de Milei

Las mediciones de Isasi-Burdman no solo erraron en los números, sino que terminaron funcionando como insumo político para el oficialismo libertario. Los cálculos daban 37 puntos para La Libertad Avanza frente a 27 de Fuerza Patria, lo que instaló la idea de una elección resuelta antes de tiempo.

Ese optimismo sobredimensionado se tradujo en discursos de campaña que daban por hecho un triunfo y en una narrativa que, finalmente, chocó con la contundencia de los resultados.

El caso vuelve a poner en discusión el rol de las encuestas en la política argentina. ¿Hasta qué punto reflejan la realidad y hasta qué punto la moldean? Lo cierto es que el “error Isasi-Burdman” ya quedó anotado en la lista de grandes pronósticos fallidos en la historia electoral reciente.

Mientras tanto, los bonaerenses dieron su veredicto en las urnas y dejaron en claro que, al menos en esta elección, los números previos no contaban toda la historia.

