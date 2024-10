Katy Perry cumple 40 años: La niña cristiana que se convirtió en emblema del pop

image.png Antes de romperla como cantante, Katy Perry aparecía como Katy Hudson y hacía canciones cristianas únicamente. Fue tras el fracaso de su primer disco que decidió dedicarse al pop.

Aquel revés no la detuvo, así que decidió abandonar la música religiosa y trasladarse a Los Ángeles y, para que no la confundieran con la actriz Kate Hudson, se cambió el nombre a Katy Perry. El camino al éxito no fue fácil: la rechazaron de dos discográficas antes de que Capitol Records apostara por ella en 2007, en la que lanzó el EP Ur So Gay. Pero fue con el controversial éxito "I Kissed a Girl" en 2008 que despegó su carrera, y su álbum One of the Boys la colocó entre las figuras más prometedoras del pop.