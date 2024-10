"Es al revés de lo que dice Milei: Primero sacar el cepo, luego vendrán los dólares"

“Como Argentina necesita divisas porque no tiene y no para financiar el Estado porque el gobierno ha hecho un ajuste importante en materia fiscal, con lo cual el problema no es la necesidad del fisco, se necesitan dólares para crecer. Los dólares van a venir cuando no haya cepo, cuando sepan que van a poder salir. Está el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que es un mecanismo, un parche”, agregó.

“Los riesgos de salir mal del cepo son cada vez menores y los riesgos que genera el cepo son cada vez mayores, es una economía que es no está generando suficientes dólares para crecer”, resumió.

El cepo y el problema de los “fondos frescos”

Marull en declaraciones a Radio Mitre este viernes (25/10), destacó que “fue un éxito el blanqueo porque trajo dólares” y que el Banco Central compró US$ 1.000 millones lo que “sorprendió al mercado” que respondió que baja de riesgo país y subas de bonos.

Pero Marull aclaró que la faceta financiera “se ordenó” en el marco del plan del Gobierno pero que en el plano económico es más “pesimista” donde mencionó datos negativos en “el consumo masivo, algunas economías regionales, sectores como la lechería”.

“El salario formal privado levantó, pero el salario del empleo público está 20% por debajo de noviembre, es lógico que ese empleado público que antes compraba tu producto ahora no compre tanto. Esto explica por qué algunos sectores tienen más debilidad”.

Sobre el cepo, el especialista dijo que “las condiciones para levantar el cepo están dadas en enero de 2025” aunque “falta una condición que serían los fondos frescos, pero tenés 2 meses para conseguirlos”.

“Si aparecen fondos frescos con un nuevo programa, sería ideal levantar el cepo en los primeros meses de 2025”, concluyó y de no hacerlo, estimó que el gobierno lo postergaría “para después de las elecciones legislativas”.

Sobre los fondos, opinó que dependerían provenir “de un acuerdo con el FMI o con otros países o con organismos internacionales”.

