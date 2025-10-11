Los argentinos que viven o visitan USA compran jeans y zapatillas de primeras marcas a US$ 20 y US$ 25 solo para tomar una referencia de los varios locales gigantes que vende a precios de locos para ellos y nosotros. Latinos o no caminan los mismos espacios. Este cronista da fe.
EXCLUSIVA
Urgente24 en USA: Hoy enJeans y zapatillas
La brutal deferencia de precios en jeans o zapatillas, hace que los argentinos en USA, se tienten con el "deme dos", bueno...no tanto... pero casi.
Las diferencias monetarias entre el mercado nacional de indumentaria y el de US son notables. Atraso cambiario y alta carga impositiva nos perjudican. Si el lector lo considera, agréguese la calidad de las telas y las tinturas, distan en duración.
Los outlets de Estados Unidos más conocidos (Marshall, Burlington, Ross) ofrecen ropa a precios mucho más económicos que los que pueden conseguirse en Argentina y las tiendas de marcas (Levis, para dar solo un ejemplo que suene conocido)
Al finalizar cada temporada, las liquidaciones son reales y constituyen un anzuelo para los visitantes que vuelan desde nuestro país. Vaqueros (ese fue su origen) de primeras marcas oscilan entre US$ 20 y US$ 25 un valor 3 y 4 veces menor al que pagamos en el mercado local.
Por cierto, las diferencias de valores son abismales con los calzados deportivos de primeras marcas que se comercializan en shoppings o locales que venden ropa de ese tipo. Estas mercaderías no deben ser declaradas en Aduana y por lo tanto, no se abona ningún tipo de impuesto vernáculo. Basta con quitarle las etiquetas y colocarlo dentro de una valija, compradas para la ocasión en las casas ante mencionadas.
Otras noticias en Urgente24:
Sin balas: No hay dólares sino un swap para el Tesoro (el problema de fondo sigue)
'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)
Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
Enojo con Leandro Paredes: No volverá a Argentina y piden que le saquen la capitanía