La tensión en Medio Oriente alcanza un punto crítico. Tras un segundo ataque nocturno contra la delegación diplomática en Bagdad, el gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta máxima. En paralelo, el mercado energético tiembla: el estrecho de Ormuz está bajo amenaza y los precios del petróleo se disparan, según The New York Times.
BAGDAD MUY LEJOS LOS CUENTOS DE SHEREZADE
Medio Oriente: USA ordena evacuar Irak tras ataque a su Embajada en Bagdad
USA alerta a ciudadanos en Bagdad tras ataques de milicias en Medio Oriente. Trump pide escolta internacional en el Estrecho de Ormuz ante la crisis del crudo
La Embajada de Estados Unidos en Bagdad instó este sábado a todos sus ciudadanos a abandonar Irak de inmediato. La advertencia surge tras un segundo ataque consecutivo reivindicado por Kataib Hezbollah, una milicia iraquí respaldada por Irán.
Alerta Bagdad
Según informes verificados, el ataque incluyó incendios en las estructuras del techo de la embajada. El Departamento de Estado recomienda:
- Evacuar por tierra hacia países vecinos (los vuelos comerciales están suspendidos).
- No acercarse a las instalaciones diplomáticas en Bagdad ni al consulado en Erbil.
- Evitar hoteles y zonas frecuentadas por extranjeros, ante el riesgo de nuevas ofensivas.
Bloqueo en el Estrecho de Ormuz y crisis petrolera
El conflicto ha escalado al plano económico y logístico. El presidente Donald Trump ha solicitado formalmente a potencias como Gran Bretaña, Francia y China que envíen buques de guerra para escoltar petroleros.
La escalada del petróleo resulta imparable y golpeará duro la economía global, afirman las fuentes. Estos son los tópicos que destacan:
- Impacto en el precio de la gasolina
- La incertidumbre ya se traslada a los bolsillos. Desde el inicio de la ofensiva aérea hace dos semanas:
- Los precios del crudo han subido más del 40%.
- En USA, el galón de gasolina promedia los 3,68 dólares (un alza del 23,5%).
Balance de víctimas y ofensiva regional
Mientras el ejército israelí bombardea objetivos en Teherán y Beirut, las cifras de bajas civiles siguen aumentando de forma alarmante:
- Irán: Reporta al menos 1.348 civiles muertos.
- Líbano: Las autoridades confirman 826 fallecidos y más de 2.000 heridos.
- En el Golfo Pérsico, la defensa aérea de Arabia Saudita reportó la interceptación de 11 drones, mientras que en Dubái, restos de proyectiles impactaron edificios residenciales, evidenciando que el conflicto ya no tiene fronteras claras.
Medio Oriente: Controversia interna en USA
A nivel local, la administración Trump enfrenta escepticismo. Mientras el presidente asegura haber "diezmado" a Irán, sus mensajes sobre un posible levantamiento popular son contradictorios.
Por otro lado, la libertad de prensa ha entrado en la discusión política. Brendan Carr, presidente de la FCC, amenazó con revocar licencias a emisoras que, según su criterio, distorsionen las noticias sobre la guerra, alineándose con las críticas del mandatario hacia los medios de comunicación tradicionales.
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