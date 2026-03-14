Medio Oriente: USA ordena evacuar Irak tras ataque a su Embajada en Bagdad

Impacto en el precio de la gasolina

La incertidumbre ya se traslada a los bolsillos. Desde el inicio de la ofensiva aérea hace dos semanas:

Los precios del crudo han subido más del 40%.

En USA, el galón de gasolina promedia los 3,68 dólares (un alza del 23,5%).

Balance de víctimas y ofensiva regional

Mientras el ejército israelí bombardea objetivos en Teherán y Beirut, las cifras de bajas civiles siguen aumentando de forma alarmante:

Irán: Reporta al menos 1.348 civiles muertos.

Líbano: Las autoridades confirman 826 fallecidos y más de 2.000 heridos.

En el Golfo Pérsico, la defensa aérea de Arabia Saudita reportó la interceptación de 11 drones, mientras que en Dubái, restos de proyectiles impactaron edificios residenciales, evidenciando que el conflicto ya no tiene fronteras claras.

Medio Oriente: Controversia interna en USA

A nivel local, la administración Trump enfrenta escepticismo. Mientras el presidente asegura haber "diezmado" a Irán, sus mensajes sobre un posible levantamiento popular son contradictorios.

Por otro lado, la libertad de prensa ha entrado en la discusión política. Brendan Carr, presidente de la FCC, amenazó con revocar licencias a emisoras que, según su criterio, distorsionen las noticias sobre la guerra, alineándose con las críticas del mandatario hacia los medios de comunicación tradicionales.

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