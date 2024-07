"Escribir en neutro es una estafa": Alejandro Baravalle, el escritor argentino de terror que cruzó fronteras

image.png Acá la portada de La sombra en el reflejo. Editada y distribuida en Argentina por Editorial Bucanera.

“Mis padres no es que eran especialmente católicos, ni mi madre era como la de Carrie ni nada por el estilo. Pero sí fui al colegio católico. Quizás, si me tengo que inventar algo, puede tener algo que ver, la verdad es que es una fascinación que, insisto, no la podría racionalizar. Es como cuando amas a alguien, no hay un porqué. Pero está esa famosa frase de Pascal “El corazón tiene razones que la razón nunca entenderá". ”

Pregunta: Me interesan los títulos para las dos antologías. ¿De dónde vienen?

"El primero es un juego con la obra de Goya: El sueño de la razón produce monstruos. Y la verdad me pareció ingenioso. Tampoco digo que sea la segunda venida de Cristo."

"Y el de "La sombra en el reflejo" costó muchísimo. De hecho, con mi editora estuvimos haciendo una especie de tormenta de ideas de a dos. Eran más bien un chaparrón de ideas. Hasta que dimos con un título que nos pareció que estaba bien"

El terror en la actualidad, un panorama cada vez más politizado y obvio

Pregunta: ¿Qué opinas de escritores que aluden más al “terror político” que al tradicional? Algo que se ve con algunos autores de moda.

"Lo que sucede a menudo es que cuando se le da todo servido y masticado al público, se pretende hacerlo sentir inteligente, pero en realidad se está tratando como idiota al lector o espectador. Un ejemplo de esto sería la remake de Suspiria, donde intentaron conectarla con algo, pero se pierde el sentido original y auténtico. En contraste, cuando uno ve El Exorcista, todo está ahí."

"La obra puede funcionar sin que se necesite descifrar subtextos complicados. Podés disfrutarla como espectador o lector, sin esfuerzo por desenterrar significados ocultos, similar a cómo el Padre Merrin desentierra la estatua de Pazuzu en la película, aunque el demonio Pazuzu no se nombre explícitamente al principio."

image.png El Exorcista es un ejemplo maravilloso de simbolismo.

Acá lo interrumpí: Esto lo comentaba Ángel Faretta en El concepto del cine. El símbolo te permite múltiples lecturas. Vos podés elegir si leerla o no leerla. Y la alegoría, en cambio, es directa, es decirte “acá está, este es el mensaje”.

"Exacto. Uno puede prescindir del símbolo y disfrutar igual. Digamos, uno puede ver tiburón y después decir que el tiburón está representando al capitalismo salvaje. Pero antes que nada es un bicho con unos dientes enorme que le tenés miedo porque te come y listo."

"Ahora si es una historia que no se entiende nada, absolutamente nada. Y te tienen que dar un manual de instrucciones para que vos la entiendas, eso es una estafa y está tomando de idiota a la gente."

Un taller de escritura destinado a pulir estilos y definir estructuras

Pregunta: ¿Cuáles son los errores más comunes que encontrás entre los que recién arrancan en el taller?

“Lo más usual que encuentro entre los que recién arrancan es que escriben lo que ellos creen que son cuentos, pero en realidad son anécdotas sin la estructura profunda que define un cuento. Expliqué esto en detalle en un video porque es un tema extenso."

"Un cuento no es solo una narración de eventos, como cuando un tío cuenta una anécdota graciosa después de unas copas. Un cuento implica una estructura que revela una historia subyacente, como explica Piglia en Tesis sobre el cuento. En obras como "La gallina degollada" de Horacio Quiroga, se muestra cómo aparentemente cuenta una historia, pero en realidad revela otra tragedia más profunda a través de pequeños detalles que transforman la narrativa.”

Acá el video del que habla Baravalle:

Embed - 1) Un cuento siempre cuenta dos historias (Piglia)

“Este enfoque no se trata solo de simbolismo, sino de cómo se construye la narrativa para revelar capas de significado. Es crucial entender esto para escribir cuentos que realmente impacten al lector y no se queden en simples relatos superficiales.”

Pregunta: ¿Qué le dirías a quienes escriben en castellano neutro?

"La mayoría cree que escribir en castellano neutro puede aumentar las ventas. Sin embargo, nombres como García Márquez demuestran que no es necesario. No es un obstáculo que un colombiano escriba como habla en su región. No se trata de saturar con localismos, sino de evitar la pedantería de palabras innecesarias. Es como querer convertir a todos en seres homogéneos. Escribir en neutro es una estafa."

“No existe realmente y busca uniformar sin respetar las diferencias culturales. Este enfoque también refleja una ingenuidad al pensar que garantiza el éxito comercial. La fórmula para best sellers no existe; incluso imitaciones de éxitos como Crepúsculo rara vez funcionan. La originalidad y calidad son más relevantes que un estilo uniforme.”

Acá otro video sobre el tema:

Embed - Sobre el español "neutro", las traducciones y más.

“Personalmente, creo que los lectores comprenden contextos regionales y no necesitan un lenguaje neutralizado. En mi taller, he trabajado con personas de toda América Latina y raramente las diferencias lingüísticas dificultan la comprensión. Incluso textos con jergas locales pueden ser valorados por su autenticidad y enriquecer la experiencia literaria. ”

Su terror cruza la cordillera, y acechan planes de nueva obra

Pregunta: Te van a publicar en Chile, ¿qué libro?

“Sí, se viene la edición chilena de "La sombra en el reflejo". Básicamente, es el mismo libro que estará disponible en Chile, con algunas erratas corregidas y excelentes ilustraciones nuevas."

"Estará disponible tanto en formato físico como digital en Chile y también en otros países de Sudamérica y España a un precio razonable, facilitando su acceso fuera de Argentina, donde por cuestiones logísticas fue más complicado para los lectores internacionales. La editorial chilena es Torre de Marfil.”

Acá algunas ilustraciones turbias que se incluirán en la edición chilena:

Imagen de WhatsApp 2024-07-18 a las 13.12.05_f0674c3f.jpg Ilustradora: Ode Tacussis.

Imagen de WhatsApp 2024-07-18 a las 13.12.04_1c226cd0.jpg Ilustradora: Ode Tacussis.

Imagen de WhatsApp 2024-07-18 a las 13.12.03_48e226b5.jpg Ilustradora: Ode Tacussis.

“Estamos trabajando para que sea más fácil conseguirlo en papel en Chile. La edición de Bucanera aún está disponible en su reimpresión reciente a través de la web. Esta nueva edición chilena está pensada especialmente para quienes viven fuera de Argentina y para los lectores chilenos."

"Espero que ahora sea mucho más sencillo para quienes lo buscan en Chile. Además, en la comunidad del taller ofreceremos un descuento para lectores chilenos que formen parte de ella.”

Pregunta: ¿Cuáles son tus planes a futuro, se viene alguna novela, cuento, qué onda?

“Trabajo en una colección de cuentos completamente nueva. Esta será la primera colección concebida desde cero, no como recopilaciones de cuentos ya existentes."

"Los cuentos se desarrollan en un universo compartido que oscila entre lo distópico, lo apocalíptico y lo postapocalíptico, aunque no se centran en el terror, sino más bien en el humor negro. Aunque hay mutilaciones y otros temas oscuros que me gustan, no tienen la intención de ser terroríficos. Espero poder publicar esta colección en algún momento."

"Tengo otros proyectos, pero prefiero no hablar de ellos hasta que estén más avanzados y terminados. No quiero ser mufa.”

