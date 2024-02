El día que nació YouTube: Una simple idea que se volvió un gigante del entretenimiento

Embed "Me at the zoo" ("Yo en el zoológico") fue el primer video de la historia en subirse a YouTube. En él, aparece Jawed Karim, uno de sus fundadores, en el zoológico de San Diego con unos elefantes a sus espaldas.

Un desacuerdo entre los tres cofundadores desató la controversia, ya que mientras Harley y Chen querían que YouTube fuese un sitio de entretenimiento, Karim lo visionaba como una plataforma de servicios para citas en línea. Así y todo, el dominio se lanzó el 14 de febrero de 2005 (a pesar de que seguía en desarrollo) y, el 23 de abril, "Me at the zoo" ("Yo en el zoológico") se convirtió en el primer video de la plataforma, con Karim de protagonista.