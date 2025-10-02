Arte en el microcentro: Muestra de pinturas en Florida y Sarmiento

"Verdes naturales"

Las piezas expuestas en “Verdes naturales” fueron elaboradas en dimensiones que van de 20 x 20 cm a 100 x 100 cm, y pueden adquirirse en valores que rondan entre los $2 y 7 millones

Todas las obras pueden reservarse o adquirirse durante la muestra o a través de la tienda de arte del Ciudad – https://www.bancociudad.com.ar/institucional/tienda_online#/ - .

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta fines de octubre, con acceso libre y gratuito.

Sobre el autor de las pinturas

Nació en Ituzaingó en 1978, Juan Gilli se formó junto a Emaús Miciu Nicolaevici. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas muestras individuales y colectivas tanto en Argentina como en el exterior, con presentaciones en espacios como el Centro Cultural Borges, el Recoleta Mall, la Galería Ayer, la Fundación Cimientos, la Cámara de Diputados de la Nación y ferias internacionales como BADA.

