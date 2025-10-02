Arte en el microcentro: Muestra de pinturas en Florida y Sarmiento

El Banco Ciudad en la casa matriz de Florida 302 y Sarmiento, expone obras de arte del pintor Juan Gilli, que el autor llamó "Verdes Naturales"
El conjunto se integra con 21 obras, óleos sobre tela y tabla, e invitan a sumergirse en la fuerza del color verde como entidad de unión y vitalidad.
Gilli plantea la pintura como una "experiencia sensorial viva que contrasta con lo digital, fruto de más de diez años de observación de la naturaleza".
Según el artista
"Verdes naturales"
Las piezas expuestas en “Verdes naturales” fueron elaboradas en dimensiones que van de 20 x 20 cm a 100 x 100 cm, y pueden adquirirse en valores que rondan entre los $2 y 7 millones
Todas las obras pueden reservarse o adquirirse durante la muestra o a través de la tienda de arte del Ciudad – https://www.bancociudad.com.ar/institucional/tienda_online#/ - .
La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta fines de octubre, con acceso libre y gratuito.
Sobre el autor de las pinturas
Nació en Ituzaingó en 1978, Juan Gilli se formó junto a Emaús Miciu Nicolaevici. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas muestras individuales y colectivas tanto en Argentina como en el exterior, con presentaciones en espacios como el Centro Cultural Borges, el Recoleta Mall, la Galería Ayer, la Fundación Cimientos, la Cámara de Diputados de la Nación y ferias internacionales como BADA.
