Ministro de Israel Ben Gvir propone la pena de muerte para presos palestinos al estilo Ku Klux Klan

Durante su intervención ante la comisión, el ministro ultranacionalista de Seguridad defendió a la pena capital y dijo que podría aplicarse“por la horca, la silla eléctrica o incluso la eutanasia”, y añadió que, pese a las críticas de la Asociación Médica de Israel sobre este aspecto, recibió “cientos de llamadas de médicos” que le piden que “informe de cuándo empezar”.

Solo un puñado de presos palestinos son asesinos: El resto, médicos y activistas

La sesión parlamentaria de este lunes en el Knesset analizó la aprobación de la pena de muerte para palestinos declarados culpables de asesinato de israelíes, algunos de los cuales, según organismos de DD.HH., se encuentran presos arbitrariamente por ser activistas y médicos humanitarios, acusados injustamente de formar parte de Hamás sin haber presentado pruebas que acrediten la pertenencía al grupo terrorista.

De hecho, a lo largo del conflicto israelí-palestino, algunos ciudadanos palestinos de Cisjordania y Franja de Gaza han sido detenidos arbitrariamente en manifestaciones donde protestaban contra el avance de los colonos judíos y el apartheid del Estado de Israel contra sus comunidades. Muchos de ellos fueron acusados injustamente de actos de terrorismo o de asesinato a israelíes, sin estar involucrados. Posteriormente han habido dudas sobre la veracidad de las sentencias y las acusaciones.

Un informe de Amnistía Internacional reveló varios casos de presos palestinos que han sido sometidos a tortura y a confesiones forzadas durante los interrogatorios, en un intento del gobierno israelí por generar un testimonio que, aunque sea ficticio, pueda servir para condenarlos por delitos que se les imputan.

image Hace menos de un mes, Israel detuvo a una propia funcionaria, a la ex jefa de la Fiscalía Militar israelí (Yifat Tomer-Yerushalmi) por filtrar un video de un abuso sexual a una presa palestina por parte de soldados palestinos en la cárcel de Sde Teiman en el desierto del Néguev.

Ejemplos de Casos Controversiales:

El caso de Muhammad al-Qiq (2015-2016):

Aunque no se trató de un caso específico de un palestino acusado de matar a israelíes, el caso de Muhammad al-Qiq, un periodista palestino que fue arrestado y detenido por el ejército israelí, es relevante. Al-Qiq fue detenido sin cargos específicos, y pasó meses en huelga de hambre protestando por su detención administrativa (detención sin juicio). Durante su encarcelamiento, se alegó que había sido sometido a torturas físicas y psicológicas por parte de las autoridades israelíes, lo que a menudo ocurre en los interrogatorios de prisioneros palestinos. Aunque su caso no se centró en una acusación de asesinato, sí reflejó un patrón de abuso que podría influir en la fiabilidad de las acusaciones contra los palestinos.

El caso de Ibrahim Hamed (2006):

Ibrahim Hamed es uno de los presos palestinos más conocidos y fue condenado a varias penas de prisión por su supuesto papel en la organización de ataques que mataron a israelíes. Sin embargo, los detalles de su juicio y la naturaleza de las pruebas han sido objeto de controversia. En varios momentos, defensores de los derechos humanos y grupos legales palestinos han alegado que las acusaciones contra Hamed fueron exageradas o basadas en pruebas insuficientes, y que gran parte de la evidencia provino de confesiones obtenidas bajo tortura. Hamed ha negado las acusaciones y sus abogados han sostenido que no se le dieron un juicio justo.

El caso de Ahed Tamimi (2017):

Aunque Ahed Tamimi, una joven activista palestina, no fue acusada de matar a israelíes, su caso es otro ejemplo de acusaciones controversiales dentro del sistema de justicia israelí. Fue arrestada y condenada por golpear a un soldado israelí durante una protesta en su pueblo en Cisjordania. Su juicio fue muy mediático, y muchos argumentaron que su arresto y condena fueron desproporcionados, considerando que las acusaciones no estaban relacionadas con actos de violencia grave. Si bien este no es un caso de asesinato, sí ilustra cómo los cargos contra palestinos pueden ser interpretados y percibidos de manera muy diferente dependiendo de la situación política.

image Ahed Tamimi es una de las figuras más conocidas y controvertidas del conflicto israelo-palestino, especialmente famosa por su participación en las protestas contra la ocupación israelí en su pueblo de Nabi Saleh, en Cisjordania. A pesar de ser una joven activista, su historia está vinculada a eventos significativos tanto a nivel personal como político.

En cuanto a la familia de Ahed Tamimi, varios de sus miembros han estado involucrados en incidentes trágicos o han sido afectados por la violencia relacionada con el conflicto israelo-palestino. A continuación, se mencionan algunos de los eventos más destacados relacionados con su familia:

En 2018, el primo de Ahed, Muhammad Tamimi, sufrió un disparo en la cabeza por parte de un soldado israelí durante una manifestación en Nabi Saleh. Muhammad tenía solo 15 años cuando fue gravemente herido. El disparo, que ocurrió a corta distancia, le causó una fractura del cráneo y, en un principio, se pensó que podría perder la vida. A pesar de que sobrevivió, Muhammad quedó con secuelas físicas permanentes, y su caso atrajo la atención internacional debido a la gravedad de la herida y la naturaleza del ataque.

image Primo de Ahed Tamimi con herida en el cráneo tras el intento de asesinato por parte de las fuerzas israelíes.

El caso de Marwan Barghouti (2002):

Marwan Barghouti es uno de los líderes palestinos más influyentes y fue arrestado en 2002 durante la Segunda Intifada por su presunta participación en una serie de ataques suicidas que mataron a varios israelíes. Sin embargo, muchos palestinos y defensores de los derechos humanos sostienen que Barghouti fue arrestado y condenado de manera injusta y que las pruebas en su contra fueron controvertidas. Su juicio fue criticado por la falta de evidencia sólida y por la posibilidad de que las pruebas fueran fabricadas o exageradas por las autoridades israelíes. Barghouti siempre ha insistido en su inocencia en relación con los asesinatos de israelíes.

El caso de Adel al-Jaziri (2007):

Adel al-Jaziri, un palestino detenido por el asesinato de un israelí, fue arrestado bajo la acusación de ser uno de los responsables de un ataque a una estación de autobuses en Tel Aviv. Sin embargo, según informes de grupos de derechos humanos y organismos legales, la evidencia contra al-Jaziri fue débil, y se sugería que su condena se basaba en una confesión obtenida bajo coacción. Esto es particularmente común en los casos que involucran detenidos palestinos, donde algunos han alegado que las autoridades israelíes utilizan técnicas de interrogatorio que violan los derechos humanos.

