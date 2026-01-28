River venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 2 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El Millonario hizo su debut en el Monumental, ante su gente, con un monumental Juanfer Quintero. El colombiano marcó los dos goles del equipo y fue la figura de la cancha.
River 2-0 Gimnasia: Juanfer se lució y el Millonario cortó una racha Monumental
River debuta con su gente en el Torneo Apertura 2026. Recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental.
EN VIVO
-
21:56
Final del partido: River venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata
-
21:53
TARJETA ROJA EN GIMNASIA: De Asís sufre expulsión directa por un planchazo con los dos pies
-
21:51
River domina con tranquilidad, mientras Gimnasia avanza con la poca energía que le queda
-
21:30
GELP crece en el campo, ante una merma del Millonario producto del resultado a favor
-
21:16
TARJETA ROJA EN RIVER: Viña llega tarde, ve la segunda amarilla y se va expulsado
-
21:10
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Juanfer Quintero aparece por el segundo palo y pone el 2-0
-
21:06
Comienza el 2T
-
20:50
Final del 1T
-
20:41
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Un tiro libre exquisito de Juanfer Quintero, a pura potencia y colocación
-
20:34
¡Que tiro libre metió Juanfer! VIDEO: Estupendo zurdazo y mejor respuesta de Insfrán para evitar un golazo del colombiano
-
20:22
Cómo es el bloque bajo de Gimnasia para aguantar con uno menos
-
20:13
TARJETA ROJA EN GIMNASIA (VIDEO): Durísimo planchazo de Panaro contra Fausto Vera
-
20:00
Comienza el partido
-
19:54
TV: Dónde ver River vs. Gimnasia
-
19:22
VIDEO: Así juega Kendry Paéz, la joya ecuatoriana que trajo River
-
19:05
"Que se vayan todos": el último River-Gimnasia fue la noche fatídica en que el Monumental se hartó (VIDEO)
-
18:50
El verdadero motivo por el que Kendry Paéz viene a River
-
18:36
Franco Armani se recuperó de su lesión pero no juega esta noche: las razones
-
18:15
Árbitro y VAR para el partido
-
18:08
TV: Dónde ver River vs. GELP
-
18:05
Posibles formaciones en River y Gimnasia
Quintero fue el punto más alto de River. Se hizo cargo del equipo como el perfil creativo que es, con el agregado de que ahora sus compañeros lo siguen: tiene más pases por delante, mayores desmarques al espacio, nuevos socios -como el juvenil Galván-.
Con su físico siempre como el punto más endeble, Juanfer también aguantó la mayor parte del partido. Fue reemplazado recién al minuto 76'. "Hicimos un gran partido, este es el camino", dijo el 10 riverplatense. "Tácticamente estamos bien", agregó, satisfecho.
River contó de entrada con una ventaja inesperada. Al minuto 12 del primer tiempo, Panaro se fue expulsado por una dura e involuntaria entrada a Vera. Estuvo bien la roja directa, que además dejó con 10 a Gimnasia.
Al minuto 40', Quintero marcó de tiro libre un golazo a pura potencia. Sellaría el doblete apenas comenzado el 2T, al minuto 49'.
Parecía que lo tenía contenido, con un 2-0 a favor y un futbolista de más. Pero a los pocos minutos del segundo gol del colombiano, Viña se pasó de rosca, vio la segunda amarilla y también se fue expulsado. Ahora estaban 10 contra 10.
Gimnasia logró crecer algo en el campo, pero no generó demasiado peligro. Ya con el cuerpo exhausto y con pocas energías, De Asís dejó las dos piernas en una jugada y esa plancha le costó la expulsión. Otra roja en el Lobo, que finalizó el encuentro con 9 futbolistas en campo.
Una realidad algo 'mentirosa', ya que no fue un partido brusco o violento. Fueron solo jugadas puntuales.
Con el triunfo, River cortó una racha de cuatro partidos sin victorias en el Monumental.
Deja tu comentario