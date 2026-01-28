River 2-0 Gimnasia: Juanfer se lució y el Millonario cortó una racha Monumental

River venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 2 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 . El Millonario hizo su debut en el Monumental , ante su gente, con un monumental Juanfer Quintero . El colombiano marcó los dos goles del equipo y fue la figura de la cancha.

Quintero fue el punto más alto de River. Se hizo cargo del equipo como el perfil creativo que es, con el agregado de que ahora sus compañeros lo siguen: tiene más pases por delante, mayores desmarques al espacio, nuevos socios -como el juvenil Galván-.

Con su físico siempre como el punto más endeble, Juanfer también aguantó la mayor parte del partido. Fue reemplazado recién al minuto 76'. "Hicimos un gran partido, este es el camino" , dijo el 10 riverplatense. "Tácticamente estamos bien" , agregó, satisfecho.

River contó de entrada con una ventaja inesperada. Al minuto 12 del primer tiempo, Panaro se fue expulsado por una dura e involuntaria entrada a Vera. Estuvo bien la roja directa, que además dejó con 10 a Gimnasia.

Al minuto 40', Quintero marcó de tiro libre un golazo a pura potencia. Sellaría el doblete apenas comenzado el 2T, al minuto 49'.

Parecía que lo tenía contenido, con un 2-0 a favor y un futbolista de más. Pero a los pocos minutos del segundo gol del colombiano, Viña se pasó de rosca, vio la segunda amarilla y también se fue expulsado. Ahora estaban 10 contra 10.

River Plate se enfrenta a Gimnasia La Plata en el estadio Mas Monumental, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO DAMIAN DOPACIO NA (2) El Millonario retuvo los 3 puntos en casa FOTO DAMIAN DOPACIO NA

Gimnasia logró crecer algo en el campo, pero no generó demasiado peligro. Ya con el cuerpo exhausto y con pocas energías, De Asís dejó las dos piernas en una jugada y esa plancha le costó la expulsión. Otra roja en el Lobo, que finalizó el encuentro con 9 futbolistas en campo.

Una realidad algo 'mentirosa', ya que no fue un partido brusco o violento. Fueron solo jugadas puntuales.

Con el triunfo, River cortó una racha de cuatro partidos sin victorias en el Monumental.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: River venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata

Live Blog Post TARJETA ROJA EN GIMNASIA: De Asís sufre expulsión directa por un planchazo con los dos pies

Live Blog Post River domina con tranquilidad, mientras Gimnasia avanza con la poca energía que le queda

Live Blog Post GELP crece en el campo, ante una merma del Millonario producto del resultado a favor

Live Blog Post TARJETA ROJA EN RIVER: Viña llega tarde, ve la segunda amarilla y se va expulsado Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016667198601764984&partner=&hide_thread=false EXPULSADO MATÍAS VIÑA EN RIVEREl futbolista recibió la segunda tarjeta amarilla y ahora ambos equipos están con diez jugadores.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/2WA41iCOO0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Juanfer Quintero aparece por el segundo palo y pone el 2-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016665394556117220&partner=&hide_thread=false DOBLETE DE JUANFER Y APLAUSOS DE GALLARDO#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/xKWZY38rEW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Un tiro libre exquisito de Juanfer Quintero, a pura potencia y colocación Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016658266474840351&partner=&hide_thread=false JUANFER TUVO REVANCHA Y LA COLGÓ DEL ÁNGULO#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/PlZGdxGV3w — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026 VER +

Live Blog Post ¡Que tiro libre metió Juanfer! VIDEO: Estupendo zurdazo y mejor respuesta de Insfrán para evitar un golazo del colombiano Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016656384704577777&partner=&hide_thread=false GRAN TIRO LIBRE DE JUANFER Y MEJOR RESPUESTA DE INSFRÁN #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/9dnrRnLt5j — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026

Live Blog Post Cómo es el bloque bajo de Gimnasia para aguantar con uno menos Tras la expulsión, el Lobo se rearma en un 4-4-1.

Live Blog Post TARJETA ROJA EN GIMNASIA (VIDEO): Durísimo planchazo de Panaro contra Fausto Vera Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016651088997347475&partner=&hide_thread=false EXPULSADO PANARO EN GIMNASIA El delantero dejó con diez al Lobo en cancha de River#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yU6wnu4DlR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver River vs. Gimnasia El partido se transmite por TNT Sports Premium.

Live Blog Post VIDEO: Así juega Kendry Paéz, la joya ecuatoriana que trajo River Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2016603616702791895&partner=&hide_thread=false Así juega KENDRY PAÉZ, la joya de Ecuador.Es el 10 de la Selección Mayor con 18 AÑOS y fue comprado por el Chelsea en ¡20 MILLONES DE DÓLARES! cuando tenía 16.Zurdo de mucho talento, gran técnica y un futuro enorme, qué refuerzo de River. pic.twitter.com/F25OJRi4zB https://t.co/BnWoHkwxzd — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 28, 2026

Live Blog Post "Que se vayan todos": el último River-Gimnasia fue la noche fatídica en que el Monumental se hartó (VIDEO) El último encuentro entre River y Gimnasia La Plata, en noviembre de 2025, fue histórico para el Lobo y olvidable para el Millonario. Gimnasia se impuso por 1-0 y volvió a ganar en el Monumental tras 20 años. El equipo de Marcelo Gallardo, que dejaba una pálida imagen en todo su año, sin jugar bien, afuera de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores, caía contra uno de los rivales más endebles del Torneo Clausura. Al minuto 43' del segundo tiempo, el Monumental tronó. "Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrendsLatamX/status/1985353882843894145&partner=&hide_thread=false "Que se vayan todos"Por la reacción de los hinchas de River Plate a la derrota con Gimnasia en el Monumental. El equipo atraviesa el peor momento de la era Gallardo. ¿Bancas al muñeco a pesar del mal momento?. pic.twitter.com/F7dlD6P6p4 — Trends Latam X (@TrendsLatamX) November 3, 2025 VER +

Live Blog Post El verdadero motivo por el que Kendry Paéz viene a River Kendry Páez es el gran golpe del mercado para River. Este miércoles, se dio a conocer que el Millonario negoció con el Chelsea para que lo ceda por un año. "Chelsea lo cede a préstamo por un año y el club tendrá un derecho de vidriera de cara a una posible venta a futuro", anunció el periodista especializado en el mercado de fichajes, César Luis Merlo. Paéz, de 18 años, es la joya de Ecuador. Lo compró el Chelsea cuando apenas tenía 16 años, y cuando fue mayor de edad se mudó a Inglaterra. Sin embargo, como les sucede a muchos futbolistas prematuros que se marchan a ligas top, el volante no encontró lugar. Chelsea lo cedió entonces al Estrasburgo, club franquicia del grupo empresario dueño del Chelsea, pero a pesar de que sumó minutos tampoco logró demasiado rodaje. Con apenas 18 años, todavía le queda mucho por delante; pero el calendario no lo espera: a mediados de año está el Mundial 2026. Paéz es una fija para Sebastián Beccaccece, que lo ha convocado en todas las últimas citaciones de Eliminatorias sudamericanas. Paéz fue, incluso, a la Copa América 2024. No es titular indiscutido, pero siempre es una alternativa en el banco de suplentes para el DT argentino. En vistas a la Copa del Mundo del año que viene, el futbolista sabe que necesita jugar. "Acepta venir porque ve que jugar en el Millonario será clave de cara al Mundial", dijo César Luis Merlo. Lea en Golazo: Quién es Kendry Páez, la joya ecuatoriana que enloqueció a San Lorenzo y jugará en el Chelsea VER +

Live Blog Post Franco Armani se recuperó de su lesión pero no juega esta noche: las razones Franco Armani estuvo ausente en los partidos amistosos de pretemporada de River, así como también en la primera fecha del Apertura, frente a Barracas Central. El arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho en las prácticas de verano en San Martín de los Andes, y estuvo algunas semanas afuera. Su lugar lo ocupo Santiago Beltrán, guardameta de la Reserva. El campeón el Mundo llegó a recuperarse y podía estar disponible para el duelo vs. Gimnasia de La Plata de esta noche, pero una molestia lo volvió a marginar. Ya no en el gemelo, sino en el talón derecho. Beltrán vuelve a estar bajo los tres palos. Lea en Golazo: River se quedó sin arquero: el error con Jeremías Ledesma que hoy sale caro VER +

Live Blog Post Árbitro y VAR para el partido Pablo Dóvalo es el árbitro, y en el VAR estará Germán Delfino.

