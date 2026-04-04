Jorge Vasconcelos descartó una "devaluación inminente"

Salarios estancados y crédito ausente

El diagnóstico es concreto:

Poder adquisitivo sin mejora

Crédito sin expansión

Importaciones deprimidas

Todo converge en el mismo punto: demanda interna debilitada.

El problema no es solo económico. También escala al terreno político, especialmente en el conurbano bonaerense, donde el deterioro del consumo tiene impacto electoral directo.

Dólar bajo control, pero sin alivio

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina compró dólares en el primer trimestre, aunque sin traducirlo en reservas ni en crédito.

¿Por qué?

Porque los pesos emitidos se esterilizan vía instrumentos del Tesoro y del propio BCRA. Resultado: No hay liquidez en la calle.

La economía crece de forma desigual y el consumo sigue sin reaccionar. Con salarios “planchados” y crédito débil, la mejora no derrama.

descarga Jorge Vasconcelos, titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL)

Clave: tasas y crédito

Para el segundo trimestre, Vasconcelos plantea una hoja de ruta:

Tasas en torno al 20% anual

Menores encajes

Incentivos a prestar

Objetivo: Reactivar el crédito como motor mínimo de recuperación.

“Eso podría establecer un piso firme para los sectores más rezagados”.

Sin devaluación a la vista (por ahora)

El economista descarta un salto cambiario inmediato. La razón:

Superávit comercial proyectado en US$20.000 millones

Mejores términos de intercambio

Energía como ancla estructural

El Gobierno sigue usando el dólar como ancla inflacionaria, aun a costa de competitividad en algunos sectores.

Advertencia al mercado interno

Mensaje directo a los sectores golpeados: esperar una devaluación como salida es un error.

“El crecimiento será cada vez más sinónimo de productividad y competitividad”.

Energía: la única carta fuerte

El factor estructural positivo sigue siendo el mismo: energía abundante y relativamente barata.

Gas y petróleo aparecen como los motores capaces de sostener el crecimiento… pero no necesariamente de reactivar el consumo en el corto plazo.

Conclusión

El “stop and go” clásico de la economía argentina quedó atrás, pero no por una estabilización virtuosa, sino por un cambio de régimen: crecimiento sectorial sin derrame inmediato.

El problema ya no es la volatilidad, sino la desconexión. Y ahí está el verdadero desafío.

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