El Servicio Meteorológico Nacional difundió alertas y advertencias sobre precipitaciones y vientos huracanados que se extenderán ambas jornadas: se esperan chubascos y tormentas con valores que oscilarían entre 30 y 60 mm de caída para la zona de CABA y Gran Buenos Aires.
LUNES 6 Y MARTES 7 DE ABRIL
La semana arranca con alerta amarilla por fuertes tormentas en AMBA
Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el Servicio Meteorológico Nacional emitió sendas alertas por temporales con lluvias y vientos.
A las recomendaciones habituales para este tipo de jornadas inestables (evitar actividades al aire libre, tratar de no circular en automóvil, sacar la basura y retirar objetos de las aceras) se suma mantenerse lejos de las zonas costeras y ribereñas.
Alertas por vientos huracanados
Está previsto este fenómeno para el final de la noche del lunes 6 y la madrugada del martes 7 de abril.
Para esas horas, desde el SMN recomendaron alejarse de puertas y ventanas y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
El tiempo en el resto de Argentina
La circulación atmosférica favorecerá la persistencia de condiciones inestables en el Este del país, mientras que el resto del territorio quedará mayormente bajo dominio de estabilidad.
Las temperaturas estarán por debajo de lo normal en el centro y norte: provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y el norte de Santa Fe podrían registrar valores medios semanales entre 1 °C y 3 °C por debajo de lo normal.
-