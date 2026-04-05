La semana arranca con alerta amarilla por fuertes tormentas en AMBA

image Alertas por lluvias y tormentas en el Este, déficit hídrico en el Oeste de Argentina

El tiempo en el resto de Argentina

La circulación atmosférica favorecerá la persistencia de condiciones inestables en el Este del país, mientras que el resto del territorio quedará mayormente bajo dominio de estabilidad.

En este contexto, el foco principal de lluvias se concentrará sobre el Litoral argentino y el noreste de la provincia de Buenos Aires, donde los acumulados semanales podrían ubicarse claramente por encima de los valores normales para la época. Esta situación contrasta fuertemente con amplias regiones del centro, oeste y sur del país, donde predominará el déficit hídrico. En este contexto, el foco principal de lluvias se concentrará sobre el Litoral argentino y el noreste de la provincia de Buenos Aires, donde los acumulados semanales podrían ubicarse claramente por encima de los valores normales para la época. Esta situación contrasta fuertemente con amplias regiones del centro, oeste y sur del país, donde predominará el déficit hídrico.

Las temperaturas estarán por debajo de lo normal en el centro y norte: provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y el norte de Santa Fe podrían registrar valores medios semanales entre 1 °C y 3 °C por debajo de lo normal.

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