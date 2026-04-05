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LUNES 6 Y MARTES 7 DE ABRIL

La semana arranca con alerta amarilla por fuertes tormentas en AMBA

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el Servicio Meteorológico Nacional emitió sendas alertas por temporales con lluvias y vientos.

05 de abril de 2026 - 20:47
Alertas amarillas para AMBA

Alertas amarillas para AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional difundió alertas y advertencias sobre precipitaciones y vientos huracanados que se extenderán ambas jornadas: se esperan chubascos y tormentas con valores que oscilarían entre 30 y 60 mm de caída para la zona de CABA y Gran Buenos Aires.

A las recomendaciones habituales para este tipo de jornadas inestables (evitar actividades al aire libre, tratar de no circular en automóvil, sacar la basura y retirar objetos de las aceras) se suma mantenerse lejos de las zonas costeras y ribereñas.

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Alertas por vientos huracanados

Está previsto este fenómeno para el final de la noche del lunes 6 y la madrugada del martes 7 de abril.

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El área del AMBA será afectada por corrientes de aire provenientes del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h. También, podrían registrarse en sitios puntuales ráfagas que pueden superar los 70 km/h. El área del AMBA será afectada por corrientes de aire provenientes del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h. También, podrían registrarse en sitios puntuales ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Para esas horas, desde el SMN recomendaron alejarse de puertas y ventanas y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

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Alertas por lluvias y tormentas en el Este, d&eacute;ficit h&iacute;drico en el Oeste de Argentina

Alertas por lluvias y tormentas en el Este, déficit hídrico en el Oeste de Argentina

El tiempo en el resto de Argentina

La circulación atmosférica favorecerá la persistencia de condiciones inestables en el Este del país, mientras que el resto del territorio quedará mayormente bajo dominio de estabilidad.

En este contexto, el foco principal de lluvias se concentrará sobre el Litoral argentino y el noreste de la provincia de Buenos Aires, donde los acumulados semanales podrían ubicarse claramente por encima de los valores normales para la época. Esta situación contrasta fuertemente con amplias regiones del centro, oeste y sur del país, donde predominará el déficit hídrico. En este contexto, el foco principal de lluvias se concentrará sobre el Litoral argentino y el noreste de la provincia de Buenos Aires, donde los acumulados semanales podrían ubicarse claramente por encima de los valores normales para la época. Esta situación contrasta fuertemente con amplias regiones del centro, oeste y sur del país, donde predominará el déficit hídrico.

Las temperaturas estarán por debajo de lo normal en el centro y norte: provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y el norte de Santa Fe podrían registrar valores medios semanales entre 1 °C y 3 °C por debajo de lo normal.

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