La extrema incertidumbre sobre qué sectores serán automatizados por la inteligencia artificial generativa está provocando desplomes bursátiles preventivos y pánico en los mercados más sólidos, donde incluso pequeñas empresas emergentes logran desestabilizar a gigantes consolidados. La estabilidad ya no es propiedad exclusiva de los grandes.
ADAPTABILIDAD MATA CAPACIDAD
La inteligencia artificial generativa desata una ola de ventas de pánico en Wall Street
La incertidumbre que provoca en los mercados el accionar constante de la inteligencia artificial generativa podría ser un envión para las Pymes
Según Brendan Hopkins, encargado de las relaciones con los inversores, Algorhythm, fabricante de máquinas de karaoke que se volcó en la inteligencia artificial en 2024, tenía una capitalización de mercado de 2 millones de dólares, lo que la convirtió en la empresa menos valiosa del Nasdaq en enero.
Según reportes liderados por figuras como Jason Wenk (Altruist) y análisis de The New Yorker, el mercado de valores atraviesa una fase de hipersensibilidad ante la IA. Un simple comunicado de la firma Algorhythm sobre la optimización del transporte por autopista bastó para hundir acciones del sector, demostrando que los inversores hoy reaccionan ante amenazas teóricas antes que ante realidades operativas.
La paranoia del inversor, los mercados y las "punto com"
El temor a que la tecnología detrás de ChatGPT provoque una revolución industrial inmediata se ha extendido con una velocidad inédita. En lo que va de 2026, el sector del software ha sido el más golpeado, especialmente tras la noticia de que Anthropic reconvirtió su agente de codificación para tareas administrativas, lo que evaporó 830.000 millones de dólares en valor de mercado en apenas una semana.
Esta volatilidad evoca los recuerdos de la burbuja de las "punto com" de los años 90. En aquel entonces, la narrativa dictaba que los "dinosaurios" corporativos desaparecerían de la noche a la mañana. Sin embargo, la historia sugiere cautela: muchas empresas emergentes ágiles se quedaron sin liquidez antes de que el mercado adoptara sus innovaciones, mientras que firmas establecidas como Walmart lograron sobrevivir y prosperar tras reestructurar sus modelos de negocio. La IA, aunque potencialmente más disruptiva, enfrenta barreras similares de infraestructura y regulación.
Los impredecibles agentes de inteligencia artificial
La narrativa de la automatización total ha sido impulsada por líderes como Sam Altman, CEO de OpenAI, quien predijo que el 95% de las tareas de marketing serían gestionadas por IA. No obstante, expertos como Chris Bradley, del McKinsey Global Institute, comparan los agentes de IA actuales con los taxis autónomos de Waymo: funcionan con éxito en entornos controlados, pero aún fallan ante situaciones humanas imprevistas o "alucinaciones" de datos.
Un ejemplo de esta implementación híbrida es Altruist. Su herramienta de planificación fiscal utiliza la IA para la investigación profunda, pero delega los cálculos finales a software tradicional determinista para evitar interpretaciones erróneas. Esta resistencia del "mundo real" al cambio drástico sugiere que, aunque la capacidad intelectual humana pueda ser reemplazada en campos como la investigación jurídica, la transición será más lenta de lo que los gráficos bursátiles indican.
Ganadores y perdedores en la carrera por la eficiencia
La verdadera ventaja competitiva de la IA en 2026 parece residir en la reducción drástica de las plantillas necesarias para operar. Michael Moritz, de Sequoia, sostiene que el futuro pertenece a empresas que nazcan desde cero con estructuras mínimas. Esto pone en riesgo a las grandes corporaciones que dependen de modelos de facturación basados en horas-hombre o suscripciones por usuario, esquemas que la automatización hace quedar obsoletos rápidamente.
Darwin ya lo sabía
A pesar del caos, el mercado no siempre premia al primero en llegar, sino al que mejor se adapta. Firmas como Casetext lograron una venta exitosa a Thomson Reuters por 650 millones de dólares tras reorientar todo su desarrollo hacia GPT-4. En última instancia, la IA actuará como un nivelador brutal: eliminará los nichos protegidos por la ineficiencia y premiará a quienes logren crear productos genuinamente diferenciados, mientras el resto de la economía intenta asimilar el impacto de un "centro de datos lleno de genios".
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