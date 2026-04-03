La inteligencia artificial generativa desata una ola de ventas de pánico en Wall Street

Los impredecibles agentes de inteligencia artificial

La narrativa de la automatización total ha sido impulsada por líderes como Sam Altman, CEO de OpenAI, quien predijo que el 95% de las tareas de marketing serían gestionadas por IA. No obstante, expertos como Chris Bradley, del McKinsey Global Institute, comparan los agentes de IA actuales con los taxis autónomos de Waymo: funcionan con éxito en entornos controlados, pero aún fallan ante situaciones humanas imprevistas o "alucinaciones" de datos.

Un ejemplo de esta implementación híbrida es Altruist. Su herramienta de planificación fiscal utiliza la IA para la investigación profunda, pero delega los cálculos finales a software tradicional determinista para evitar interpretaciones erróneas. Esta resistencia del "mundo real" al cambio drástico sugiere que, aunque la capacidad intelectual humana pueda ser reemplazada en campos como la investigación jurídica, la transición será más lenta de lo que los gráficos bursátiles indican.

Ganadores y perdedores en la carrera por la eficiencia

La verdadera ventaja competitiva de la IA en 2026 parece residir en la reducción drástica de las plantillas necesarias para operar. Michael Moritz, de Sequoia, sostiene que el futuro pertenece a empresas que nazcan desde cero con estructuras mínimas. Esto pone en riesgo a las grandes corporaciones que dependen de modelos de facturación basados en horas-hombre o suscripciones por usuario, esquemas que la automatización hace quedar obsoletos rápidamente.

Darwin ya lo sabía

A pesar del caos, el mercado no siempre premia al primero en llegar, sino al que mejor se adapta. Firmas como Casetext lograron una venta exitosa a Thomson Reuters por 650 millones de dólares tras reorientar todo su desarrollo hacia GPT-4. En última instancia, la IA actuará como un nivelador brutal: eliminará los nichos protegidos por la ineficiencia y premiará a quienes logren crear productos genuinamente diferenciados, mientras el resto de la economía intenta asimilar el impacto de un "centro de datos lleno de genios".

Más contenido de Urgente24:

YPF congela precios de nafta y diésel por 45 días

La recaudación cae por octavo mes y amenaza el superávit fiscal

Malestar: Productores pidieron "pizarra" de precios, la bloquearon y hay amenaza de conflicto social

Rebajan el precio de biocombustibles para amortiguar la locura del petróleo

Frigorífico en llamas: Familias al límite y una planta que se convirtió en refugio