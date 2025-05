Rusia se ciñe sobre el Báltico y Trump advierte que Putin "juega con fuego"

Lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que, si no fuera por mí, ya habrían pasado cosas realmente malas en Rusia, y me refiero a REALMENTE MALAS. ¡Está jugando con fuego! (POSTEO DE TRUMP). Lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que, si no fuera por mí, ya habrían pasado cosas realmente malas en Rusia, y me refiero a REALMENTE MALAS. ¡Está jugando con fuego! (POSTEO DE TRUMP).

image.png Trump perdió la paciencia con Putin | CAPTURA DE PANTALLA DE TRUTH SOCIAL

Putin acecha a la OTAN, los financistas de Ucrania

Las operaciones militares de Rusia en el mar Báltico, de gran envergadura y en las que participan hasta 70 unidades del equipo especial de combate del gobierno ruso, tienen lugar en un momento de máxima tensión con Finlandia y Estonia (países del bloque europeo con los que Rusia comparte frontera) debido a supuestas violaciones a su soberanía mediante incursiones aéreas y marítimas ilegales.

En ese sentido, hace tan solo unas semanas, Estonia —país miembro de la OTAN— denunció que Rusia “violó territorio de la OTAN” al enviar un caza para vigilar un barco perteneciente a la denominada flota fantasma rusa. En los últimos tiempos, las incursiones de esta flota en aguas europeas se han vuelto habituales, ya que el Kremlin busca evadir las sanciones occidentales impuestas sobre el petróleo.

El buque, llamado El Jaguar, forma parte de la llamada "flota fantasma" rusa, utilizada de manera no oficial por Moscú para continuar comerciando a pesar de las sanciones internacionales derivadas de la guerra en Ucrania.

Sobre esa cuestión, los estados bálticos estarían planeando abandonar el tratado de minas antipersona, frente a las últimas violaciones rusas.

“El nivel de la amenaza ha aumentado (...) Cazas rusos se acercaron para amenazar básicamente a la marina estonia para que no detuviera a un petrolero sancionado... Esto es un testimonio del nivel de la amenaza a la que nos enfrentamos en el flanco oriental de la OTAN”, indicó Jean-Noel Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia.

Al respecto, Margarita Simonyan, directora del canal estatal ruso RT, sentenció:

Estonia hace otro vano intento de convertirse en el primer país aniquilado en la Tercera Guerra Mundial. Un tercio de su armada —dos buques— apareció en aguas internacionales para secuestrar el Jaguar Estonia hace otro vano intento de convertirse en el primer país aniquilado en la Tercera Guerra Mundial. Un tercio de su armada —dos buques— apareció en aguas internacionales para secuestrar el Jaguar

image.png Imponentes ejercicios militares de Rusia en el mar Báltico, iniciaron este martes, mientras Trump advierte a Putin que "está jugando con fuego". | FOTO FRANCE 24

Frente a los nuevos ejercicios militares rusos de esta semana, el ministro de Defensa de Finlandia, Atti Häkkänen, declaró que su país aún no considera a este despliegue como una amenaza directa, pero “está claro que Rusia está reforzando sus capacidades militares y sigue siendo un vecino agresivo y peligroso para toda Europa”.

De hecho, la semana pasada, el primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que la región del Báltico podría convertirse en un “escenario de confrontación” entre los aliados de la OTAN y Rusia.

El jefe de Estado polaco comentó la intervención de un buque de la Armada polaca que descubrió a un barco ruso “haciendo maniobras sospechosas” en la zona del Báltico por donde discurre un cable submarino “crucial para Polonia”.

