Trump advierte: Putin "se ha vuelto loco" y tampoco perdona a Zelensky

image.png Trump critica a Putin y advierte sanciones tras nueva ofensiva contra Ucrania | GENTILEZA AFP

"Siempre he dicho que quiere toda Ucrania, no solo una parte, y quizá esto me dé la razón. Pero si es así, ¡conducirá a la caída de Rusia!", añadió, dejando entrever su reciente distanciamiento del Kremlin debido a la falta de predisposición —según Washington— a sellar una tregua con Kiev, y por condicionar las negociaciones a ciertas garantías territoriales.