Boca: el defensor de Platense que confirmó negociaciones para llegar al Xeneize

"Lo de Racing estuvo a un pasito, pero no se pusieron de acuerdo los presidentes", señaló el futbolista. Luego, contó lo del Xeneize: "Lo de Boca sé que están charlando".

Aun así, mantuvo firme la postura que sostiene desde hace algunos meses. "Yo estoy mentalizado acá hasta el último día, como siempre lo digo. Si me toca irme del club me quiero ir bien. Yo si quería me podía ir mal del club, pero hablé con el presidente y le dije que soy un pibe humilde que no lo haría nunca", completó.

A las palabras de Vázquez sobre su futuro en Boca se suma a lo que ya había mencionado Sebastián Ordoñez, presidente de Platense: "Que (Vicente) Taborda y (Oscar) Salomón ingresen en la negociación por Vázquez es una posibilidad. Estamos esperando que se concrete la oferta que esperamos por parte de Boca para cerrar todo".

Boca, a la caza de un primer defensor central

A pesar de las aptitudes del capitán del Calamar, que pueden evaluarse como una buena o no tan buena incorporación, lo cierto es que un defensor para el puesto de primer central sería un refuerzo necesario. La inestabilidad de Nicolás Figal y la poca trayectoria de Lautaro Di Lollo (Cristian Lema no tiene lugar en el equipo) obligan a pensar en sumar una variante.

Del otro lado, en el puesto de segundo central, la inminente salida de Marcos Rojo parece estar suplida con buenas alternativas, como Marco Pellegrino y Ayrton Costa.

