Donald Trump acuerda con Europa y negocian arancel del 15%

El acuerdo comercial

El acuerdo, en palabras de Trump, “es probablemente el mayor alcanzado jamás en cualquier ámbito, comercial o más allá del comercio”, mismas palabras que había utilizado tras el pacto con Japón. A cambio de evitar aranceles del 30% que EE.UU. amenazaba con aplicar desde agosto, Bruselas aceptó no solo las tarifas impuestas (15%), sino también aumentar en más de US$ 750.000 millones sus compras de energía estadounidense (dividido en tres años) y comprometerse a invertir otros US$ 600.000 millones en ese país. También se acordó la adquisición de equipo militar estadounidense por cifras millonarias.