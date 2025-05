ARCA avisa: Provincias que no adhieran al plan "colchón" quedarán a ciegas

Durante la reunión, Caputo y Francos explicaron brevemente el rumbo del programa y solicitaron a los gobernadores su acompañamiento. En gran parte de los casos, los mandatarios provinciales se habrían comprometido a seguir los lineamientos nacionales, con la esperanza de aumentar la recaudación vía Ingresos Brutos ante la ampliación de la base de contribuyentes.

Además, Pazo negó que el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros Argentinos” se trate de un blanqueo ya que no incluirá a grandes contribuyentes. "Este no es un blanqueo, es un régimen simplificado que llegó para quedarse. No incluye a grandes contribuyentes ni personas jurídicas", explicó.

juan-pazo.jpg Advertencia de Juan Pazo.

Ir preso por 15.000 dólares

Por otra parte, el funcionario se refirió a las readecuaciones de la Ley Penal Tributaria que se deberán hacer en el Congreso para poder implementar el nuevo esquema. "No puede ser que alguien enfrente prisión por una diferencia contable de 15.000 dólares. Queremos quitar el poder discrecional del Estado para perseguir a la gente", se lamentó.

En caso de prosperar la medida, Pazo ponderó que los ahorristas menores podrán hacer uso del fruto de su esfuerzo lícito. "Ciudadanos que pagaron impuestos durante décadas podrán comprar un auto, un departamento o una licuadora sin ser perseguidos", dijo el titular de ARCA.

