Entre polémicas, la 'casta' Mahiques avanza con aval de Milei

Según publica Semanario Parlamentario, al ser consultado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti sobre las dos impugnaciones que recibió su pliego por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), se defendió: “A la época que yo solicité mi traslado desde la Cámara Nacional de Casación Penal a la Cámara Federal regía la doctrina y jurisprudencia constitucional de mucho tiempo atrás de presidentes como el caso del Juez Castillo, anteriores a la reforma del 94. Los traslados fueron un elemento excepcional y necesario, ortodoxos y compatibles con la interpretación constitucional”, y cerró al respecto que “el Consejo de la Magistratura evaluó el pedido y el Ejecutivo convalidó y lo envió a este Senado que también lo aprobó”.

Al tomar la palabra, el senador rionegrino Martín Soria cargó contra el magistrado y recordó que “fue trasladado a dedo por el expresidente Mauricio Macri” y sostuvo que “pertenece a un grupo selecto de magistrados contrario a la Constitución y al Reglamento sin concursar a la máxima instancia”.

“La Corte Suprema establece que no seguir la secuencia para un nombramiento o designación definitiva es inconstitucional”, apuntó y agregó: “En la presidencia de Macri hubo traslados totalmente inconstitucionales e ilegales y el magistrado Mahiques es parte de ese selecto grupito. ¿Usted cree que esto no lo afecta su independencia judicial? ¿No es falta de idoneidad moral?”.

Al respecto, el juez se defendió y respondió: “No me hago cargo ni acepto de ninguna de las denuncias de sus imputaciones que hizo en general a un selecto grupo que nunca pertenecí. He servido al Estado en donde fui convocado no por razones ideológicas, sino por aportes técnicos”.

“Ustedes están evaluando mi prólogo, es mi pasado. No va a encontrar ningún acto inapropiado, inadecuado, ni ético, ni judicial que tenga que ver con acepción de personas ni motivaciones ideológicas por un objetivo distinto a mi oficio que es decidir en justicia e interpretar y aplicar la ley. En el ámbito federal de desvaríos porque la justicia penal tiene una presencia demasiado protagónica y no debería ser así porque se corre el riesgo que los jueces se conviertan en actores políticos. Para eso no deberíamos exorbitar nuestra función y los jueces deben tener lealtad institucional”, expresó.

Mahiques manifestó: “De ninguna manera me hago cargo de haber servido a algún objetivo ideológico a la propia función que me encomendaron en los lugares que estuve desde hace 52 años. No me hago cargo de nada de lo que de imputatorio tiene”.

Qué dice la impugnación del pliego de Carlos Mahiques

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) solicitaron al Senado que rechace la designación de Carlos Mahiques, impugnando su pliego.

"Carlos Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal luego de un traslado irregular efectuado en 2018. Si el Senado lo aprueba, estaría perpetuando una situación que avasalla nuestra Constitución y desconoce la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema", aseguraron.

Ambos organismos detallaron que en 2013 Mahiques fue designado juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tras haber sido ternado por el Consejo de la Magistratura y posteriormente propuesto por el Poder Ejecutivo. Dicha decisión fue luego aprobada por el Senado. "Sin embargo, 4 años después -y con la sola solicitud del magistrado y la conformidad del Consejo- el entonces Presidente dispuso su traslado a la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal antes de la Corte Suprema. En 2018, ese traslado fue avalado por el Senado de la Nación".

"Los traslados son una forma irregular de selección de jueces y juezas que no está contemplada en la Constitución ni en ninguna ley del Congreso de la Nación. Por sus características, suponen un riesgo para la independencia judicial, la idoneidad y para garantías como la de juez natural, al permitir al Poder Ejecutivo la designación de magistrados en cargos para los cuales no concursaron, así como el movimiento de jueces entre tribunales según los casos que tenga cada uno", prosiguieron en su argumentación.

Asimismo, agregan que "Mahiques concursó para ser designado juez nacional, mientras que el traslado se efectuó para un cargo en la justicia federal. Ambos órdenes jurisdiccionales son bien distintos".

Carlos Mahiques sobre el viaje "de camaradas" a Lago Escondido: "Vida privada"

Consultado en la audiencia pública por el viaje a Lago Escondido por el que el magistrado fue acusado penalmente y ante el Consejo de la Magistratura, el juez Carlos Mahiques reiteró en varias oportunidades que “se trató de un viaje de amigos camaradas”. También aclaró que “ no se trató de un viaje de trabajo y no requirió licencia”.

Se trata del polémico viaje a Lago Escondido en octubre del 2022, del que el magistrado participó junto a los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, el fiscal general de la Ciudad,Juan Bautista Mahiques -hoy ministro de Justicia de la Nación-, el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke; el exjefe de Legales de la Secretaría de Inteligencia (SI), Leo Bergroth, y los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.

carlosmahiques - senado- Urgente24 Carlos Mahiques en la Comisión de Acuerdos del Senado. Foto: Senado / NA.

Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria quienes acusaron al juez de “falta de ética por haber aceptado beneficios de un grupo empresario con intereses directos con los tribunales que usted integra”. El senador rionegrino agregó que ese viaje “expuso vínculos promiscuos entre grandes medios de comunicación, personajes del espionaje, funcionarios judiciales y magnates que ponen la casa con lago”.

Ante la primera pregunta, Carlos Alberto Mahiques explicó: “Me cuide muy bien de verificar, cuando hicimos ese viaje de amigos, que no me financió ninguna empresa”. También reiteró que “no pedí licencia porque el único tribunal que tiene jurisdicción en todo el país es Casación Federal y en consecuencia, de algún modo, seguí trabajando”. Agregó, en ese sentido, que “participé de un seminario que está grabado en la Universidad Austral durante el viernes y el sábado, y el domingo me volví”.

Respecto a la actividad judicial, el magistrado dejó en claro que “participé de deliberaciones del trámite de causas con mi secretaria de Cámara, en ese momento, Mariana Mazón, que pude dar fe que ese viaje de pesca no fue de pesca y fue de trabajo”. Y consideró: “Nunca pensé que podía tener consecuencias mediáticas, judiciales y disciplinarias”.

En medio de las especulaciones de la oposición, el juez federal sintetizó al viaje a Lago Escondido como un “ acto de la vida privada”. También sostuvo que “tengo amigos magistrados y otros que son empresarios que conozco hace más de 25 años”, y volvió a reiterar en más de una oportunidad que “fue un viaje de un fin de semana que no requirió de licencia”.

Luego, le contestó a la senadora camporista y deslizó: “Lo que usted evocó generó una doble investigación, una de orden disciplinario en el Consejo de la Magistratura, y una de orden penal por supuestos delitos y algunos vinculados con la posibilidad de adulteración de facturas”. “En ambos casos, el Consejo de la Magistratura se expidió en sentido negativo ante la inexistencia de falta disciplinaria, ética o norma ontológica”, afirmó.

Y agregó: “En lo penal, se decidió el sobreseimiento de los denunciados por inexistencia de delitos y fue el propio presidente de la República (Alberto Fernández), en ese momento, quien reconoció en comunicación oficial que parte de la prueba adquirida había sido de manera ilegal”.

Para terminar, Carlos Mahiques expresó que “no voy a hacer alusión a todo lo que se vivió como invasión a la vida privada, seguimiento de personas, intervención de una institución oficial y edición de pruebas que desconozco”, y concluyó:“No dije que fue un viaje de trabajo, dije que yo trabajé, que aproveché ese tiempo para hacer tareas académicas y fue un viaje de amigos camaradas que no tuvo ningún otro objetivo que la distracción”.

Mahiques-Milei-jura Juan Bautista Mahiques tras jurar como nuevo Ministro de Justicia, el 5 de marzo de 2026. JUAN FOGLIA/NA

Juan Bautista Mahiques designó a su hermano como jefe de asesores

En paralelo, este jueves (16/04) el Gobierno Nacional oficializó la designación de Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. La medida, formalizada a través del Decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial, lleva la firma del propio ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.

El nombramiento, que rige retroactivamente desde el 6 de marzo de 2026, establece que el cargo será desempeñado con carácter ad honorem, lo que implica que el flamante funcionario no percibirá remuneración por sus servicios. Pero la polémica está desatada y muchos hablan de "casta".

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