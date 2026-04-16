¡La deuda avanza! Luis Caputo negocia US$2.000 millones con el Banco Mundial

El Gobierno ya no sabe que hacer para financiarse

La posible garantía por US$2.000 millones también refleja un cambio en la estrategia de financiamiento. Ante la dificultad de acceder a los mercados a tasas razonables, el Gobierno prioriza líneas multilaterales que ofrecen mejores condiciones y mayor previsibilidad.

Este enfoque ya se ha observado en acuerdos recientes con otros organismos, así como en programas destinados a sostener el gasto social y mitigar el impacto del ajuste económico.

No obstante, la efectividad de esta herramienta dependerá de factores estructurales. La calificación crediticia del país sigue en niveles considerados “distressed”, lo que limita el apetito de los inversores incluso con respaldo parcial. Además, la consolidación fiscal y la acumulación de reservas continúan siendo variables clave para mejorar la percepción de riesgo.

La deuda que vence en julio 2026

En julio, el Grupo Romano estimó que el Gobierno debe cubrir el pago de US$4.400 millones, según publicó Bloomberg Línea. De ese monto, US$2.079 millones corresponden a deuda con acreedores privados no residentes, US$1.619 millones con privados residentes y US$702 millones son deuda intraestatal.

En términos políticos y económicos, el avance de estas negociaciones también envía una señal de respaldo internacional a la estrategia del Gobierno. El acompañamiento del Banco Mundial —junto con el de otros organismos— puede contribuir a estabilizar expectativas en el corto plazo, aunque no reemplaza la necesidad de reformas de fondo que impulsen el crecimiento y fortalezcan la capacidad de repago.

El posible préstamo respaldado por el Banco Mundial se presenta como una herramienta que podría aliviar tensiones inmediatas, pero cuyo impacto estructural dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas y de la credibilidad del programa económico en su conjunto.

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