La deuda avanza y Argentina entra en nuevas negociaciones con organismos multilaterales en busca de financiamiento. Con limitado acceso al crédito y la necesidad de recomponer su perfil de deuda, Luis Caputo y el Gobierno mantiene conversaciones para obtener un préstamo por hasta US$2.000 millones respaldado por el Banco Mundial.
CAPUTO NO PARA
¡La deuda avanza! Luis Caputo negocia US$2.000 millones con el Banco Mundial
Frente al vencimiento de US$4.400 millones en julio, Luis Caputo fue a ejercer su mayor don, endeudar a la Argentina. Negocia una tasa del 5%.
Según publicó Bloomberg Línea, el Gobierno negocia una tasa del 5% anual, mientras que el préstamo sería reembolsable en seis años.
El esquema en discusión no implica un desembolso directo tradicional, sino una garantía parcial del Banco Mundial que permitiría a la Argentina emitir deuda o refinanciar vencimientos a tasas más bajas. Este tipo de instrumentos busca reducir el riesgo percibido por los inversores, en un escenario donde el riesgo país continúa en niveles elevados y limita el acceso a financiamiento externo, según informó Reuters.
La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia del equipo económico para normalizar la relación con los mercados. El objetivo oficial es reducir el costo de financiamiento —medido en el spread de los bonos— desde niveles superiores a los 500 puntos básicos hacia una zona cercana a los 250 puntos, condición considerada clave para volver a emitir deuda en condiciones sostenibles.
Las condiciones financieras de Argentina no ven la luz al final del túnel
Argentina continúa dependiendo en gran medida de organismos internacionales para cubrir sus necesidades financieras, tras años de volatilidad, alta inflación y reestructuraciones de deuda. En este escenario, los préstamos de entidades como el Banco Mundial suelen estar orientados a sectores específicos —como protección social, educación o infraestructura— más que a financiar directamente al Tesoro.
El Gobierno ya no sabe que hacer para financiarse
La posible garantía por US$2.000 millones también refleja un cambio en la estrategia de financiamiento. Ante la dificultad de acceder a los mercados a tasas razonables, el Gobierno prioriza líneas multilaterales que ofrecen mejores condiciones y mayor previsibilidad.
Este enfoque ya se ha observado en acuerdos recientes con otros organismos, así como en programas destinados a sostener el gasto social y mitigar el impacto del ajuste económico.
No obstante, la efectividad de esta herramienta dependerá de factores estructurales. La calificación crediticia del país sigue en niveles considerados “distressed”, lo que limita el apetito de los inversores incluso con respaldo parcial. Además, la consolidación fiscal y la acumulación de reservas continúan siendo variables clave para mejorar la percepción de riesgo.
La deuda que vence en julio 2026
En julio, el Grupo Romano estimó que el Gobierno debe cubrir el pago de US$4.400 millones, según publicó Bloomberg Línea. De ese monto, US$2.079 millones corresponden a deuda con acreedores privados no residentes, US$1.619 millones con privados residentes y US$702 millones son deuda intraestatal.
En términos políticos y económicos, el avance de estas negociaciones también envía una señal de respaldo internacional a la estrategia del Gobierno. El acompañamiento del Banco Mundial —junto con el de otros organismos— puede contribuir a estabilizar expectativas en el corto plazo, aunque no reemplaza la necesidad de reformas de fondo que impulsen el crecimiento y fortalezcan la capacidad de repago.
El posible préstamo respaldado por el Banco Mundial se presenta como una herramienta que podría aliviar tensiones inmediatas, pero cuyo impacto estructural dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas y de la credibilidad del programa económico en su conjunto.
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