La hija de Maru Botana hizo un anuncio explosivo sobre su futuro

¿Por qué la hija de Maru Botana se va de Argentina?

Acerca de las razones por las que se va del país, la hija de Maru Botana contó: “Bueno, yo desde que soy muy chiquitita, sueño con irme a vivir a una ciudad. Y cuando conocí Barcelona, supe que esa era la ciudad”.

Y continuó: “El año pasado yo me quería ir, pero me di cuenta de que me estaba yendo de Buenos Aires por un sentido de escapatoria. (...) A mí lo que me pasaba es que, sentía que Buenos Aires me atrapaba, que Buenos Aires me hacía mal, que el ámbito y la gente con la que me rodeaba me hacían mal. En fin, me quería ir a modo de escapatoria y no iba con nada en concreto, me iba de buscar una nueva experiencia”.

De acuerdo con la joven: "Nada peor que irte a un viaje en busca de nada, como esperando algo del viaje, cuando el viaje no sabes qué te va a dar. En fin, no me terminé yendo, El año pasado yo no estuve muy bien por un momento".

Sofía comentó que estuvo en terapia y que la ayudó mucho.

El futuro de la hija de Maru Botana

“Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de modelo e influencer en las redes, me di cuenta de que era todo un trabajo que a mí me encanta, me fascina y lo redisfruto”, dijo. “Accioné frente a eso tipo quiero cumplir mi sueño de irme a vivir a otro lado, pero en principio busqué formar todo lo que yo quería acá en Buenos Aires”.

Luego contó: “En enero fui a una reunión en una agencia en Barcelona y quedé en la agencia de modelos allá y me voy a Barcelona (...) Me voy a Barcelona a vivir hasta agosto, voy más que nada a probar, pero no puedo estar tan contenta que en una semana me voy, o sea ya lo digo y sonrío”, anunció.

La influencer también dejó un mensaje motivador: “Sé que este es un sueño superalto, pero, de a poquito, cada pasito cuenta. Así que confíen en ustedes mismos, porque es muy importante confiar. Confiar en uno mismo”.

“Es mi última semana acá en Buenos Aires. Obviamente tengo miedo, nervios y todo... estoy súper entusiasmada por la situación que se me viene”, finalizó sonriente.

Maru Botana..webp Se acerca una despedida para la familia de Maru Botana.

Sergio Lapegüe contra Maru Botana

Por otra parte, estos últimos días también fueron tendencia los comentarios de Sergio Lapegüe acerca de Maru Botana.

En Urgente24 informamos que, en 2013, Sergio Lapegüe y Maru Botana trabajaron juntos en la conducción del programa Sábado en casa, emitido por El Trece. Fue un magazine de fin de semana que combinaba actualidad, cocina y humor, pero que tuvo corta duración por la mala relación que mantuvieron los conductores.

Desde el ciclo Desayuno Americano hablaron con el destacado comunicador quien al recordar la mala experiencia expresó: "No la vi nunca más. Ella tampoco. No nos hemos encontrado en ningún lado".

Asimismo, dejó en claro que prefiere dejar atrás lo que pasó y hacer "borrón y cuenta nueva". "Yo tomé la determinación de irme y punto. Ya está, es para mí un punto terminado. Hay tantas cosas lindas en la vida como vivir hoy que lo de hacer ya me parece muy pesado", explicó de forma tajante.

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