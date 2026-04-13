La salida de Lizy Tagliani de La Peña de Morfi generó sorpresa entre los seguidores del ciclo de Telefe, que el domingo (12/04/) estrenó su décima temporada con una renovada conducción. En esta nueva etapa, Carina Zampini tomó el lugar que dejó vacante la humorista, acompañando a Diego Leuco.
PODER DECIR ADIÓS ES CRECER
Lizy Tagliani rompió el silencio tras su salida de La Peña de Morfi
Previo al debut de la nueva edición del ciclo dominical con Diego Leuco y Carina Zampini, Lizy Tagliani redactó un mensaje que rápidamente generó repercusión.
Horas antes del debut, la artista rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente llamó la atención. Fiel a su estilo, eligió evitar cualquier tipo de polémica y apostó por un tono cálido, cargado de agradecimiento y humor hacia el programa que la tuvo como una de sus figuras.
“Un lugar donde fuiste feliz hoy vuelve a abrir sus puertas. Gracias por estos dos años”, escribió la conductora, destacando el espíritu familiar del programa. Sus palabras dejaron en claro que su salida se dio en buenos términos y que guarda un grato recuerdo de su paso por el programa.
Además, dedicó un mensaje especial a los nuevos conductores y al equipo de producción, deseándoles éxito en esta etapa. Con ironía y simpatía, cerró su posteo con una frase que generó sonrisas: “Ahora sí vuelvo a mirar La Peña”, reafirmando su buena relación con el ciclo y sus excompañeros.
Lizy Tagliani contó cómo la echaron de Pop Radio
Hace algunos días abruptamente desde Pop Radio decidieron ponerle fin a a los programas que conducirían hasta el viernes 27 de marzo Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci. Invitada en el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi, contó detalles de la inesperada decisión por parte de las autoridades.
La entrevistada confesó que fue sorprendida cuando le mencionaron que el ciclo Arriba Bebé llegaría a su fin. Iván Velazco, fue el encargado de anoticiarla y si bien tuvo palabras cálidas para con la conductora, finalmente fue que le comentó lo decidido por la cúpula de la emisora.
"Ya me parecía que no necesitaba muchas más explicaciones", manifestó al recordar la conversación que mantuvo con el directivo y reconoció que prefirió seguir hablando con Gustavo Yankelevich, que es su representante.
Fue en ese entonces que Ángel de Brito tomó la palabra para tildar de "rarísimo" lo que pasó y añadió: "En diciembre renuevan contrato y en marzo abruptamente les avisan que terminan". A lo que su colega confesó que no se lo esperaba: "Nunca tuve ningún tipo de sospecha". Y reveló el pedido que hizo luego de que le confirmaran el levantamiento: "Le dije: 'Dejame disfrutarlo y reírnos incluso de esto para que la gente también se quede en la radio".
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