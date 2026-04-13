Lizy Tagliani rompió el silencio tras su salida de La Peña de Morfi

Lizy Tagliani contó cómo la echaron de Pop Radio

Hace algunos días abruptamente desde Pop Radio decidieron ponerle fin a a los programas que conducirían hasta el viernes 27 de marzo Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci. Invitada en el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi, contó detalles de la inesperada decisión por parte de las autoridades.

La entrevistada confesó que fue sorprendida cuando le mencionaron que el ciclo Arriba Bebé llegaría a su fin. Iván Velazco, fue el encargado de anoticiarla y si bien tuvo palabras cálidas para con la conductora, finalmente fue que le comentó lo decidido por la cúpula de la emisora.

"Ya me parecía que no necesitaba muchas más explicaciones", manifestó al recordar la conversación que mantuvo con el directivo y reconoció que prefirió seguir hablando con Gustavo Yankelevich, que es su representante.

Fue en ese entonces que Ángel de Brito tomó la palabra para tildar de "rarísimo" lo que pasó y añadió: "En diciembre renuevan contrato y en marzo abruptamente les avisan que terminan". A lo que su colega confesó que no se lo esperaba: "Nunca tuve ningún tipo de sospecha". Y reveló el pedido que hizo luego de que le confirmaran el levantamiento: "Le dije: 'Dejame disfrutarlo y reírnos incluso de esto para que la gente también se quede en la radio".

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