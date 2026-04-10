El Nueve hace fuertes cambios en su grilla nocturna con una apuesta al periodismo y dos conductores picantes, buscando sostener la audiencia tras "Bienvenidos a ganar" y ordenar una franja clave del prime time tardío. Se vienen noches ardientes, y la pelea por el control remoto a las 23 se pone interesante.
"YA HABRÍA FIRMADO"
El Nueve rearma sus noches con dos conductores de perfil filoso: Quiénes son
El Nueve mete mano en sus noches: llegan Viviana Canosa y Fabián Doman con programas propios y picantes para pelear el rating y levantar el prime time tardío.
Viviana Canosa y Fabián Doman: el golpe fuerte de El Nueve para las 23
La gran novedad pasa por la llegada de Viviana Canosa y Fabián Doman, quienes encabezarán esta nueva etapa nocturna de El Nueve. Ambos tendrán programas propios, con emisión semanal, dentro de una franja que el canal decidió transformar en un bloque 100% periodístico.
La grilla ya está definida y no deja demasiado margen para la improvisación: lunes con Tomás Méndez y su histórico TLN Noticias, martes para Doman, miércoles con Romina Manguel al frente de "Opinión Pública", jueves para Canosa y viernes con Tamara Pettinato y "Decime algo lindo".
Un dato que ayuda a entender la lógica de esta jugada: los únicos estrenos reales son los de Canosa y Doman, mientras que el resto de los ciclos ya existían y fueron reubicados estratégicamente. Es decir, no se trata solo de sumar figuras, sino de ordenar una franja que venía sin una identidad clara.
Sobre este punto, el periodista Alejandro Castelo del programa "Ya Fue Todo" aportó un dato clave que terminó de confirmar el escenario: "El regreso de Viviana a El Nueve. Me dijeron que tuvo una reunión en la que habría firmado".
La dinámica elegida también dice mucho del momento de la TV: cada conductor tendrá su día, sin cruces ni mezclas. Una figura fuerte por noche, con estilo propio y sin diluir el discurso, en un intento de diferenciarse de los formatos corales que abundan en la pantalla.
La pelea por el rating: qué busca El Nueve con este cambio
Este movimiento llega después de que "Bienvenidos a ganar", con Hernán Drago, lograra sostener un rendimiento aceptable tras "Bendita TV", que sigue siendo uno de los programas más estables del canal en términos de audiencia.
Lo desafianta ahora es retener al público después de las 22:30, una franja donde la competencia es más fragmentada y donde el espectador ya no está atado a la TV tradicional. Según distintos informes del sector televisivo, el prime time tardío concentra cerca del 30% del consumo diario de televisión en Argentina, sobre todo en audiencias adultas.
Por eso, no es casual que se haya decidido apostar por figuras con recorrido. Tanto Canosa como Doman llegan con visibilidad previa, por su paso por la televisión y también por su presencia en las plataformas digitales como Carnaval Stream. En definitiva, el canal trata de capitalizar ese arrastre y trasladarlo a la pantalla abierta.
Pero hay otro factor que no se puede ignorar, y es el de la polémica. En el caso de Canosa, su regreso se da después de una salida marcada por las denuncias mediáticas que realizó por pedofilia contra diferentes figuras del ambiente (como Lizy Tagliani y Florencia Peña) mientras conducía en El Trece y que todavía tienen derivaciones judiciales abiertas.
Ese combo muchas veces funciona como combustible en la televisión. La polémica no siempre espanta audiencia; muchas veces la empuja. Y El Nueve parece estar jugando con esa lógica.
Doman, por su parte, vuelve tras su paso por A24 y una etapa donde también incursionó en la política, aunque con resultados dispares. Aun así, sigue siendo un nombre fuerte, capaz de instalar temas y generar debate.
Más allá de si la apuesta funciona o no en números, El Nueve intenta reconstruir una identidad. Y si la TV abierta pierde terreno frente a lo digital, tener una propuesta clara, aunque sea arriesgada, ya es un primer paso.
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