El Nueve rearma sus noches con dos conductores de perfil filoso: Quiénes son

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La dinámica elegida también dice mucho del momento de la TV: cada conductor tendrá su día, sin cruces ni mezclas. Una figura fuerte por noche, con estilo propio y sin diluir el discurso, en un intento de diferenciarse de los formatos corales que abundan en la pantalla.

La pelea por el rating: qué busca El Nueve con este cambio

Este movimiento llega después de que "Bienvenidos a ganar", con Hernán Drago, lograra sostener un rendimiento aceptable tras "Bendita TV", que sigue siendo uno de los programas más estables del canal en términos de audiencia.

Lo desafianta ahora es retener al público después de las 22:30, una franja donde la competencia es más fragmentada y donde el espectador ya no está atado a la TV tradicional. Según distintos informes del sector televisivo, el prime time tardío concentra cerca del 30% del consumo diario de televisión en Argentina, sobre todo en audiencias adultas.

image El Nueve busca retener audiencia tras "Bendita" con contenido periodístico y polémico.

Por eso, no es casual que se haya decidido apostar por figuras con recorrido. Tanto Canosa como Doman llegan con visibilidad previa, por su paso por la televisión y también por su presencia en las plataformas digitales como Carnaval Stream. En definitiva, el canal trata de capitalizar ese arrastre y trasladarlo a la pantalla abierta.

Pero hay otro factor que no se puede ignorar, y es el de la polémica. En el caso de Canosa, su regreso se da después de una salida marcada por las denuncias mediáticas que realizó por pedofilia contra diferentes figuras del ambiente (como Lizy Tagliani y Florencia Peña) mientras conducía en El Trece y que todavía tienen derivaciones judiciales abiertas.

Ese combo muchas veces funciona como combustible en la televisión. La polémica no siempre espanta audiencia; muchas veces la empuja. Y El Nueve parece estar jugando con esa lógica.

image El canal apuesta a nombres instalados para competir en un prime time cada vez más fragmentado.

Doman, por su parte, vuelve tras su paso por A24 y una etapa donde también incursionó en la política, aunque con resultados dispares. Aun así, sigue siendo un nombre fuerte, capaz de instalar temas y generar debate.

Más allá de si la apuesta funciona o no en números, El Nueve intenta reconstruir una identidad. Y si la TV abierta pierde terreno frente a lo digital, tener una propuesta clara, aunque sea arriesgada, ya es un primer paso.

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