Viviana Canosa no se intimida: Ante amenaza de demanda, le respondió a Yuyito González

Como si fuera poco, Canosa realizó una comparación de besos entre la cómica y la ex vedette, junto al presidente: "Los besos eran (...), se nota. Eran fogosos, apasionados. Estos son unos besitos raros. Con Fátima me gustaba más".

Por su parte, y en diálogo con el mismo ciclo, González se despachó contra sus detractores. "Siempre el hostigamiento y las mentiras molestan. Llega un momento en que, una, dos, tres, cuatro mentiras ya es un hostigamiento. Que, de un año a esta parte, lo único que te preguntan es sobre cosas mentirosas", afirmó la conductora.

Por eso me dije, tengo que hacer lo que no hice en toda mi vida desde que trabajo en esto, que es tener abogados que escuchen, que vean y que decidan lo que hay que hacer Por eso me dije, tengo que hacer lo que no hice en toda mi vida desde que trabajo en esto, que es tener abogados que escuchen, que vean y que decidan lo que hay que hacer

"No es que pienso demandar, tengo que ver un poco cómo sigue todo, porque también, digamos, no es que vengo preparada para demandar", sostuvo González, aunque advirtió: "Estoy atenta. Si ahora se meten con mi pareja, con mis clientes, con mis marcas, con mi negocio, con mis hijos o con lo que sea, ya no me queda otra".

Fracaso estrepitoso de Yuyito González: ¡0.04! de rating pero 'se subió al pony'

El primer programa de la nueva temporada de Empezar el día, ciclo encabezado por Yuyito González en Ciudad Magazine, quedó sumamente relegado en el rating y ni siquiera fue parte del ranking de los diez programas más vistos del canal. Sin embargo, la conductora parece no estar al tanto de esto.

El debut de Yuyito González quedó en el PUESTO 17 de @ciudad_magazine y por encima de novelas, INFOMERCIALES, etc…



PROMEDIO: 0,04



Así se hace un NO ÉXITO en TV pic.twitter.com/vcbCM7ZhlW — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) April 8, 2025

El periodista Ignacio Rodríguez compartió en su cuenta de X (ex Twitter) las planillas de Kantar Ibope Media con las métricas registradas en la señal del Grupo Clarín en la jornada de ayer y los resultados fueron preocupantes.

'Empezar el día' quedó el decimoséptimo puesto de Ciudad Magazine y apenas promedió 0.04 puntos de rating.

Por otro lado, cabe destacar que González recibió varias críticas, especialmente por parte de Viviana Canosa y Yanina Latorre, que le dedicaron varios minutos de sus programas al análisis del debut de la pareja de Javier Milei.

En su segundo programa, la conductora respondió con humor al subirse a un pony que había mostrado el día anterior y que, según explicó, fue el regalo del director del magazine.

"Me dan unas ganas de subirme al pony, ¿me lo das por favor?", exclamó la ex vedette y fue su panelista Lucas Bertero quien se lo acercó y le besó la mano. "Cómo te dieron, estuviste en cadena nacional, más que un Presidente", le dijo el periodista.

"No, más que el Presidente nunca", respondió González rápidamente y continuó:

Les gustó el pony, el unicornio, bueno, vamos a subirnos al pony así dicen 'qué ordinaria'. Me lo pongo abajo y no me lo pongo arriba porque si me lo pongo arriba me empiezan a dar. Al pony te subís en la montura, para que me digan ordinaria. Ay, ¡quiénes hablan de ordinaria, por Dios! Les gustó el pony, el unicornio, bueno, vamos a subirnos al pony así dicen 'qué ordinaria'. Me lo pongo abajo y no me lo pongo arriba porque si me lo pongo arriba me empiezan a dar. Al pony te subís en la montura, para que me digan ordinaria. Ay, ¡quiénes hablan de ordinaria, por Dios!

"Ayer fuimos tendencia en Twitter, salimos en todos lados. El éxito nos persigue y nos alcanza. Es que no le tenemos miedo al éxito, entonces se nos va haciendo una sumatoria de éxito. Despertamos ganas nosotros, ganas de vernos, ganas de tocarnos. Me criticaron hasta las lolas, ¿pueden ser tan machirulas?", concluyó la conductora.

