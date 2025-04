Lizy Tagliani daría un pasado al costado en La Peña de Morfi: "Retiro voluntario"

Aparentemente va a estar el domingo de Pascua y después como una especie de retiro voluntario. Abril y mayo no Aparentemente va a estar el domingo de Pascua y después como una especie de retiro voluntario. Abril y mayo no

De este modo, desde el ciclo sostuvieron que Tagliani quedaría fuera de La Peña de Morfi. "Se habrían caído algunos anunciantes. Telefe habría mandado a investigar y habría llegado información. Lo del robo sería lo menos importante", aseguraron.

Canosa vinculó a Tagliani con menores y Lizy le respondió: ¿Dónde quedó Telefe, el canal de la familia?

Viviana Canosa explotó contra ella e hizo graves acusaciones en su contra: le habría robado en su casa cuando trabajaban juntas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Ricdelsur/status/1910840684178780561?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1910840684178780561%7Ctwgr%5E1c50856cf0b98d372cfa7631d1646eadc16b9cfe%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcanosa-vinculo-lizy-tagliani-menores-y-lizzy-le-respondio-donde-quedo-telefe-el-canal-la-familia-n599459&partner=&hide_thread=false CANOSA vs LIZY TAGLIANI



Muchos conocemos a Lizzy desde antes y en sus show contaba cosas como el alcohol, drogas y menores y no solo Lizy también Costa.



Acá Canosa se

Olvida de que supuestamente Lizy le robó las cucharas de plata.pic.twitter.com/PHg7VSiAO7 — Yo soy Elvis (@Ricdelsur) April 11, 2025

"Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha, me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironeándomela. Era un sobre con dólares".

Canosa aseguró que Lizy también le robó otros artículos de su hogar:

Yo tenía whisky y otras bebidas para mis amigos, y las bebidas iban bajando y me iba desapareciendo comida del freezer. O sea, iban pasando cosas en mi casa. Le dije: 'Andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando' Yo tenía whisky y otras bebidas para mis amigos, y las bebidas iban bajando y me iba desapareciendo comida del freezer. O sea, iban pasando cosas en mi casa. Le dije: 'Andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando'

Finalmente, llegó la parte más grave: " No voy a contar del alcohol y de los menores. Cuando me enteré, dije: 'Hasta acá llegamos'. Como soy buena no lo voy a contar, pero no me jodan".

El descargo de Lizy Tagliani en La Peña de Morfi

"Les voy a decir la verdad. Seguramente saben lo que está sucediendo en estos días. Estoy triste. Nunca pensé que esto podía pasar. Yo sé quién soy. Estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa. Y tener la vida que tengo también", sostuvo la conductora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GZaffora/status/1911478330475298933?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1911478330475298933%7Ctwgr%5E1c50856cf0b98d372cfa7631d1646eadc16b9cfe%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcanosa-vinculo-lizy-tagliani-menores-y-lizzy-le-respondio-donde-quedo-telefe-el-canal-la-familia-n599459&partner=&hide_thread=false Lizy le respondió a Canosa desde su programa pic.twitter.com/5Na7tcTKR2 — Guido Zaffora (@GZaffora) April 13, 2025

Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona. Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan. Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona. Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan.

