Neuquén debería parecerse a Dubai o Qatar pero es más similar a La Matanza (¡...!)

Para no ser pobre en Neuquén se necesita tener 1.273.000 pesos según datos del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

A pesar de los buenos sueldos que cobran los petroleros, más de un tercio de las familias locales no alcanza estas cifras.

La pobreza en este estado sub nacional alcanza al 32 % de acuerdo a datos de la Encuesta Permanente de Hogares que publica el INDEC.

Es una tasa más alta que las de las patagónicas Río Grande, Ushuaia y Río Gallegos.

El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén reconoce que unas 25 mil familias necesitan soluciones habitacionales en una de las provincias con mayor proporción de toma de tierras de la Argentina. La mitad de ellas corresponde a la capital provincial.

Por su parte, el Registro Único Provincial de Vivienda reconoce que cuenta con unos 30 mil expedientes sobre demandas de nuevas unidades.

Las cifras de organizaciones no gubernamentales, como "Un Techo Digno", refleja números muy superiores a los oficiales y extienden los guarismos hasta el doble: faltarían unas 60.000 casas y departamentos en toda la provincia. Según el Registro Nacional de Barrios Populares, en la ciudad de Neuquén hay 52 barrios populares y en la ciudad de Cipolletti se contabilizan 46. En el último lustro, los números marcan 4 barrios más en la capital neuquina y 10 barrios más en la vecina ciudad rionegrina.

image.png Asentamientos precarios y tomas de tierras en Neuquén

En 2025 ya son 16 los muertos por siniestros viales debido al incremento del tránsito pesado por Vaca Muerta y la falta de inversión local. Solamente en marzo se registraron 320 accidentes. Los números superan ampliamente a la media nacional.

¿Cómo puede pasar esto en la provincia argentina de Vaca Muerta?

Se trata de una de las formaciones geológicas de petróleo y gas no convencional más grande del mundo al punto que se ha transformado en la segunda reserva de shale gas y la cuarta de shale oil más relevante en todo el planeta.

Este yacimiento le permitirá al país exportar a Argentina (vía Neuquén) hasta U$S 30.000 millones por año para 2030.

El gobierno provincial anunció que las inversiones petroleras que se esperan para 2025 superarían los US$ 9.000 millones, consolidando las expectativas para el sector energético.

El 94% del petróleo y cerca del 89% del gas que esa provincia va a extraer en 2025 tiene un origen no convencional.

image.png La formación de Vaca Muerta alcanza a casi toda la provincia de Neuquén

Las grandes compañías de hidrocarburos locales y globales se preparan para un big bang argentino.

Veamos diez de ellas:

1-YPF abrirá oficinas en Londres gracias a las plantas de Gas Natural Licuado que tendrá en el Sur del país

2-Pan American Energy, donde participan capitales chinos, también comprometió con el RIGI grandes desembolsos

3-Tecpetrol (del Grupo Techint y principal productora de shale gas), tendrá una operatoria cada año más relevante en Vaca Muerta

4-Shell jugará un papel fundamental para transformar el gas natural en commoditie, en GNL

5-Petrobras, otra líder que no quiere quedarse fuera del reparto, también invierte en la región

6-La noruega Golar, especializada en licuar gas natural en buques, se instalará con unidades flotantes de 300 metros de largo para la posterior exportación de GNL gracias al gas de Vaca Muerta

7-Energy Transfer, que opera más de 200.000 kilómetros de ductos en Estados Unidos, será otra de las aportantes de dinero y mano de obra

8-Pampa Energía invertirá US$ 1.200 millones para multiplicar por diez su producción y alcanzar aproximadamente 50 mil barriles diarios en 2027.

9-Vista Oil, otro de los jugadores más importantes del mercado petrolero argentino, por sus inversiones en Vaca Muerta, asegura que en el próximo lustro llegará de manera individual a los 100.000 barriles diarios de extracción (entre cuatro y cinco veces más de los números actuales).

10-Lo extraído en Vaca Muerta en materia de gas desarrollará también el otro extremo del país gracias a la reversión del Gasoducto del Norte que abastecerá pronto a siete provincias del NOA y el NEA.

Además, pronto el fluido energético llegará a Brasil, una nación que busca abastecer al Estado de Río Grande do Sul con la joya energética patagónica. El coloso sudamericano recibirá pronto unos 30 millones de metros cúbicos día, el 15% de la producción argentina.

Tucumán ya dejó de importar gas de Bolivia tras 50 años de utilizarlo, y ahora es Vaca Muerta su fuente de abastecimiento.

La producción nacional de gas argentino ya ha registrado cifras récord con picos de 160 millones de metros cúbicos diarios en 2025.

De esa cifra, el 65% proviene de la producción no convencional de Vaca Muerta, como consecuencia del progreso de la tecnología de fractura hidráulica (fracking) que ha hecho posible la explotación de esta formación geológica.

image.png Vaca Muerta permitirá exportar petróleo y gas gracias a oleoductos y gasoductos que terminarán en puertos del Atlántico

Según proyecciones de Aleph Energy la producción de crudo de Argentina estará pronto por encima del millón de barriles diarios. Se trata de un número siempre soñado y jamás materializado por nuestro país.

¿Cómo se llegará a ese “guarismo mágico”?

Analistas del particular mercado del oro negro aseguran que nuestros yacimientos podrán pronto competir en eficiencia y rendimiento con los de EEUU.

Por ello, podríamos ingresar en el grupo de las 20 naciones con mayor volumen de extracción de crudo a nivel global.

Estados Unidos 13 295 000

Rusia 10 126 000

Arabia Saudita (OPEP) 8 950 000

Canadá 4 971 000

Irak (OPEP) 4 375 000

China 4 172 000

Irán (OPEP) 4 084 000

Brasil 3 585 000

Emiratos Árabes Unidos (OPEP) 3 300 000

Kuwait (OPEP) 2 644 000

México 1 903 000

Kazajistán 1 897 000

Noruega 1 894 000

Nigeria (OPEP) 1 573 000

Qatar 1 322 000

Libia (OPEP) 1 248 000

Angola 1 235 000

Argelia (OPEP) 1 160 000

Omán 1 040 000

Argentina 1.000.000

image.png El sueño de Argentina: llegar a la producción de un millón de barriles diarios

Según Rystad Energy, vamos a liderar el aumento de reservas mundiales de petróleo

La producción de crudo en el país durante 2024 fue la mayor de los últimos 20 años, con cifras que no se alcanzaban desde 2004.

El récord histórico fue en 1998 con un promedio de 847.000 barriles por día.

En apenas un lustro, el oleoducto Vaca Muerta Sur permitirá un salto de gran escala de productividad del shale neuquino con exportaciones por encima de los U$S 21.000 millones al año y otros US$ 9.000 millones anuales en gas.

Se proyecta que la Cuenca Neuquina podrá producir 1,5 millón de barriles hacia el año para 2030.

En medio de semejantes números: ¿es posible entender que en esa provincia de Argentina se viva como en los peores barrios del conurbano más profundo?