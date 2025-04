Vaca Muerta tiene a Neuquén al borde del colapso vial y con las regalías, en riesgo

En primer lugar impacta porque todas las turbulencias a nivel global no ayudan a un país emergente de rentas medias como Argentina, que quiere profundizar su participación en el mercado de crudo, pero a la vez comenzar a ser un exportador neto de Gas Natural Licuado En primer lugar impacta porque todas las turbulencias a nivel global no ayudan a un país emergente de rentas medias como Argentina, que quiere profundizar su participación en el mercado de crudo, pero a la vez comenzar a ser un exportador neto de Gas Natural Licuado

En segundo lugar, dijo que afectará porque "la reacción de la OPEP plus de subir la producción y estimar que van a tener una actitud proactiva en virtud de estos vaivenes, influye directamente en el precio del crudo Brent y eso le pega el break-even de los proyectos en Vaca Muerta, si es que se perfora la barrera de los 60 dólares".

El crudo Brent subió más del 3% en el mercado de futuros de Londres, tras la salida de USA del acuerdo con Irán El valor de cotización del Brent, que se comercializa en el Mar del Norte y que es referencia de Vaca Muerta, estaba en más de US$74 hace unos días y hoy pisa los US$61.

Y tercero, también se sentirá el impacto porque Argentina está buscando off-takers para llevar adelante sus proyectos de exportación de GNL: "Justo recientemente la Secretaría de Energía aprobó el procedimiento para otorgar esas autorizaciones de exportación hasta por 30 años, o al menos no objetarlas, pero todos esos proyectos dependen no sólo del ecosistema interno, por puede ser el RIGI, de la macroeconomía, sino también de un financiamiento internacional que en esta coyuntura se hace más compleja por las tasas de interés que tendrá que pagar nuestro país", subrayó el también ex directivo de YPF.

Aunque la baja del Brent no implica un freno inmediato en la producción de petróleo, sí podría marcar el fin del crecimiento acelerado que se proyectaba para los próximos años. Con menos inversiones, el ritmo de expansión se ralentiza, y la producción podría estancarse o incluso registrar una leve caída si se abandonan proyectos marginales. Este es otro temor, aunque en Vaca Muerta hoy todavía no es una realidad.

Neuquén y efecto en las regalías

Pero la provincia de Neuquén, fuertemente dependiente del petróleo, ya mira con preocupación la caída del precio del crudo y su efecto en las regalías.

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, advirtió ayer que más del 60% de los ingresos provinciales provienen directa o indirectamente de la actividad hidrocarburífera. Es decir, del pulso de Vaca Muerta y de lo que se exporta.

"Cuando uno liquida la regalía, se liquida al precio internacional del petróleo, por lo cual esta caída que se ha dado en los últimos días nos va a afectar en lo que es nuestros ingresos, que nos liquidan el día 15 de cada mes", señaló la funcionaria provincial, en declaraciones radiales.

image.png La secretaria de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Rolando Figueroa, Carola Pogliano, advirtió por las regalías.

Para el exEnergía, Darío Martínez, Vaca Muerta es rentable desde los US$45

Desde otro enfoque, el diputado provincial y exsecretario de Energía, Darío Martínez, sostuvo que Vaca Muerta es rentable aún con precios más bajos en el barril de petróleo.

"Vaca Muerta es rentable a partir de los 45 dólares. Estamos lejos de los valores que paralizan la actividad", sostuvo el diputado al sitio 'Política Viral', al tiempo que dijo que "es probable que baje el precio del crudo si hay una recesión global, pero seguimos en niveles de negocio".

Para Martínez, el impacto más fuerte no es por los precios, sino por la incertidumbre y la falta de reglas claras del gobierno de Javier Milei, lo que lleva a una desaceleración.

"Va a seguir creciendo la producción, pero hay cierta desaceleración. No hay un freno ni una caída, más que nada es por la incertidumbre", dijo el exsecretario de Energía de la Nación, que conoce bien a los principales jugadores de Vaca Muerta.

Colapso vial se siente aún más cerca

Un desafío que ya se siente con fuerza en Neuquén es el logístico: es que el récord de actividad hidrocarburífera y la falta de celeridad en las obras de ampliación y construcción de nuevas carreteras amenaza con llevar a la provincia a un verdadero colapso vial.

image.png El mes pasado circularon por las rutas de Neuquén un promedio diario de 1.300 camiones cargados con insumos y maquinarias para Vaca Muerta.

El mes pasado circularon por las rutas de Neuquén un promedio diario de 1.300 camiones cargados con insumos y maquinarias que se utilizan en Vaca Muerta, esto es, el doble que en el mismo mes de 2024, cuando se movilizaron casi 700 camiones. Y la decisión de YPF de comprar únicamente arena extraída en Entre Ríos incrementa el tráfico de camiones y no hace más que sumar presión a este complejo escenario.

En estos momentos, Vaca Muerta alberga 13 sets activos y promedia unas 2.000 etapas de fractura mensuales, cada una de las cuales requiere alrededor de 230 toneladas (Tn) de arena. El consumo de dicho recurso está actualmente superando las 460.000 Tn al mes.

Según los expertos, la mayor demanda de arena no solamente puso al límite las posibilidades de respuesta de las plantas de procesamiento que hoy se encuentran operativas, sino que también agregó una fuerte presión al sistema logístico que vincula esas usinas con los puntos de consumo en Añelo, el epicentro industrial de las labores en la formación.

Y en este complejo panorama se inscribe la decisión estratégica de YPF -responsable de un 50% del consumo arenífero en Vaca Muerta- de comenzar a comprar únicamente arena extraída en Entre Ríos, medida que estresará aún más la capacidad logística de la Cuenca Neuquina.

arenas silíceas vaca muerta.webp YPF busca comenzar a comprar únicamente arena extraída en Entre Ríos...

Hasta el mes pasado la petrolera cubría cerca de un 60% de sus necesidades de arena con recursos obtenidos y procesados en Río Negro y Chubut. Ahora, esa arena, clave para las técnicas de extracción de crudo no convencionales, será traída exclusivamente desde suelo entrerriano.

"Todo indica técnicamente que la arena mayoritariamente va a venir de Entre Ríos y no es posible, con 8 millones de toneladas que va a consumir la industria, transportarla por ruta", declaró el CEO de YPF, Horacio Marín, en el IEFA Forum, quien dejó en claro que exploran otras alternativas de transporte, como el traslado por tren, una alternativa que demandaría varios años para su concreción...

Por ahora lo más preocupante es el agravamiento de la problemática vial en Vaca Muerta, cuyo desarrollo a gran escala no peligra por cuestiones geológicas, económicas o financieras, sino por la insuficiencia en las vías de acceso y la amenaza de un destino de saturación logística. Y sin chances de abastecerse de arena en tiempo y forma, las operadoras no tendrán otra alternativa más que desacelerar sus labores de fractura hidráulica.

