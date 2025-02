Morena Beltrán confirma lo de Lucas Blondel a Suiza

MORENABELTRANCONFIRMALODELUCASBLONDELASUIZAFOTO2.jpg Morena Beltrán reveló en ESPN que su novio Lucas Blondel podría ser convocado a la Selección de Suiza para la próxima fecha FIFA: “La posta es...”.

¿Por qué Lucas Blondel podría ser convocado para la Selección de Suiza?

Aunque suena extraño, el padre del defensor, Jean-Yves Blondel, nació en Rechy, ciudad ubicada al sur del país del Viejo Continente. Además gracias a él adquirió la pasión por el deporte, debido a que fue tenista profesional, alcanzando el puesto 546° del ranking ATP en 1987. Sobre el final del siglo XX, Jean-Yves siguió ligado a la raqueta pero como profesor, y llegó a tener a Stan Wawrinka -llegó a ser N°3 del mundo- entre sus alumnos.

De hecho, hay una larga tradición familiar de tenistas de alto nivel en Suiza, porque tanto su abuelo y un tío abuelo representaron a su país en la Copa Davis (Paul y Jean-Pierre Blondel). Jean-Yves llegó aproximadamente a los 18 años a la Argentina para jugar al tenis y terminó enamorándose -posteriormente casándose- de Mariana Borlle, la madre de Lucas y quien practicaba el deporte en el Buenos Aires Lawn tennis Club.

MORENABELTRANCONFIRMALODELUCASBLONDELASUIZAFOTO3.jpg Morena Beltrán reveló en ESPN que su novio Lucas Blondel podría ser convocado a la Selección de Suiza para la próxima fecha FIFA: “La posta es...”.

El marcador de punta derecho nació en Rafaela, ciudad natal de Borlle, y se formó en la Crema para posteriormente pasar a Tigre y recalar en Boca a mediados de 2023. El interés por parte de Yakin de contar por Blondel existe desde ese mismo año, cuando daba sus primeras presentaciones con la camiseta azul y oro. La posibilidad se frenó por la lesión ligamentaria del futbolista y se reactivó con sus primeros minutos del 2025.

“Él representa la garra y la mentalidad argentina. Eso puede venirle bien a nuestro grupo”, había expresado el entrenador en una entrevista a Blick, que visitó tanto La Bombonera como el predio donde se entrena el equipo de Fernando Gago. El otrora del Matador respondió positivamente y se baraja con fuerza la opción de citarlo de cara al amistoso de marzo contra Luxemburgo, además de las primeras jornadas de Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026.

Lucas Blondel confirmó noviazgo con Morena Beltrán: Post y foto

Lucas Blondel, defensor de Boca Juniors, confirmó el lunes 29/01/2024 su noviazgo con la periodista deportiva Morena Beltrán y le dedicó una historia de Instagram por su cumpleaños.

Blondel, defensor de Boca, confirmó su noviazgo con la periodista Morena Beltrán a través de una dedicatoria que publicó en su cuenta de Instagram por el cumpleaños 25 de la periodista.

El mensaje que confirmó el romance

“Feliz cumpleaños mi amor. Te mereces todo lo más lindo del mundo. Te amo”, fueron las palabras que le dedicó Blondel a su pareja en ese entonces. Además, lo acompañó con una imagen de ellos juntos.

En la imagen, Morena Beltrán se encuentra con una malla roja, que es la misma que despertó rumores sobre su relación el futbolista.

De esta manera, la periodista pudo rehacer su vida amorosa luego de haberse separado de Tomás Mantia, el exdefensor de All Boys.

La incómoda situación en ESPN

En medio de un debate futbolero sobre uno de los equipos grandes del fútbol argentino, Sebastián Vignolo incomodó a la joven con un comentario que no pasó desapercibido.

El resto de los integrantes del ciclo, por su parte, comenzaron a reírse de la situación.

Como es de público conocimiento, la protagonista de esta historia está en pareja con el defensor de Boca Juniors, Lucas Blondel.

El relator lo tiene bien en claro y en una comparación con otro de los jugadores del plantel comandado en ese momento por Diego Martínez lo nombró haciendo un chiste con él.

La reacción por parte de Beltrán rápidamente se viralizó, ya que no quedaron dudas que no le gustó para nada el accionar del famoso animador de la señal de Disney.

Los rumores del romance

Los rumores de un romance entre Morena Beltrán y Lucas Blondel se encendieron a fines de 2023, cuando aparecieron algunas fotografías del futbolista y la periodista, juntos en una playa de Punta del Este.

La foto que rápidamente se volvió viral fue compartida por la red social X, antes llamada Twitter, por el usuario @joaccolyon.

“Blondel en una playa (No puedo decir cual) con MORE BELTRÁN!!!!!!!!”, escribió Joaco, que no aclaró en qué lugar se encuentra, pero que sería Punta del Este. En la imagen se lo puede ver al futbolista de Boca Juniors de 27 años junto a la joven.

Las publicaciones del defensor de Boca

Luego, los protagonistas del supuesto romance veraniego intentaron desorientar a los medios publicando fotos con distintos destinos.

Por ejemplo, Blondel subió una Storie de Instagram donde no daba demasiadas pistas del lugar en el que se encontraba, más allá de ser notoriamente una playa.

Él, en su publicación, identificó el sitio como “Las Toninas”.

La periodista de la cadena ESPN, de 25 años, imitó el hecho una hora más tarde: subió una imagen a su perfil de la red social etiquetando la ubicación “Ibiza”.

La foto, tomada en lo que parecería ser un baño, tuvo otra escena ya sin la etiqueta de la ubicación.

Un vídeo y publicaciones en redes sociales

Rápidamente comenzó a circular también un video de hace más de un año cuando el lateral por entonces de Tigre y la periodista compartieron un partido de fútbol tenis en un programa de ESPN.

Pero por entonces, Beltrán estaba en pareja con el defensor Tomás Mantia que militaba en Flandria de la Primera Nacional y del que se separó meses atrás.

Mientras las versiones sobre el vínculo entre Blondel y Beltrán crecen, ambos se siguen en sus cuentas de Instagram e incluso detectaron que la periodista le puso “me gusta” a una posteo reciente del futbolista.

Tampoco pasó inadvertido el detalle que entre los casi 5 mil seguidores que ostenta en Instagram la hermana del deportista, Cloé, aparece Morena Beltrán.

Una foto misteriosa y más rumores

El 18 de enero de 2024, Morena subió otra misteriosa foto que reavivó los rumores.

En un carrusel de imágenes, la analista deportiva compartió una imagen de lo que sería la espalda de un hombre, en la cual escribieron con un protector solar la leyenda “More te amo” y un corazón.

La foto en cuestión muestra la piel embadurnada en crema, lo que ha suscitado especulaciones sobre la posible relación entre la periodista y el jugador.

Una fotografía de la espalda de Lucas Blondel

Los internautas de que se trata del ex jugador de Tigre por en la fotografía se puede apreciar el trazo de un tatuaje. Aunque no se puede leer en su totalidad, se llega a observar las palabras “tu mente”.

Esto reforzó la teoría debido a que hace un tiempo el hombre del conjunto xeneize compartió una imagen donde se le veía parte del torso y en el que se intuye aparece el mismo tatuaje.

¿El detalle extra? Blondel le puso “me gusta” al posteo.

Más notas de Golazo24

Mundial de Clubes: Cuál es el plantel más valuado de los equipos de Conmebol

John Textor desvia fondos del Botafogo para salvar al Lyon

Gabriel Ávalos le baja el precio a River: "No encuentran el juego..."

Sismo en River: ¿Marcelo Gallardo corrió a Fernando Padrón?

Al parecer Chiqui Tapia a las 17:45 horas ya no suda la nuca

Godoy Cruz-Talleres suspendido: agresión al juez de línea y quita de puntos