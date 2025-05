El descargo de Marley tras la polémica por el parto de su hija: "Lo conté mal"

"Ahí es donde apareció el sangrado y el doctor dice «vamos a tener que ir a una cesárea», ella dijo «yo no quiero cesárea», entonces fue ahí que utilizó la aspiradora que tiene un pequeño riesgo para la bebé en la cabeza, por suerte no pasó nada. Lo expliqué mal, se entendió mal y se armó una polémica en redes", sostuvo.

Para concluir, Marley afirmó que su relación con la mujer "es muy buena" y que le indicó que está dispuesta a "poner el cuerpo" si él desea tener un tercer hijo.

Marley fue repudiado por los dichos sobre el parto de su hija: "Hubo mucho sangrado"

Marley se refirió al nacimiento de su hija Milenka y contó cómo fue todo el proceso del parto. Este comenzó a contar los pormenores en una entrevista y el clip se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que los dichos del conductor de Telefe generaron mucha polémica.

De más está decir que Marley eligió tener a sus dos hijos por vientre subrogado, es decir que una mujer que él eligió fue quien gestó en una ocasión a Mirko y en otra a Milenka. Al brindar los detalles del parto de la misma, el conductor lanzó unos dichos que generaron polémica.

"Estuvimos horas y horas. En un momento viene el médico y me dice que hay mucho sangrado y que hay un nuevo método, como una especie de aspiradora, para poder succionar y acelerar el momento. Me dice: '¿Vos querés eso?'. No, yo no quiero eso. Yo quiero que nazca natural", dijo Marley en primer lugar al hablar con Caras TV.

"Pero no está encontrando el camino de parto y tengo que priorizar que no haya sangrado", le dijo el médico, y agregó: "Ahí empezamos, me dijo bueno hagamos una cosa, vamos a descansar una hora y media y si está bien seguimos en parto natural". Sin embargo, a la madrugada el profesional le volvió a decir que el sangrado era muy abundante y comenzó con el trabajo con esta "aspiradora".

Estos dichos no pasaron desapercibidos en redes sociales, especialmente en X, donde una usuaria repudió el accionar del famoso:

"No puedo creer como todo el tiempo en su relato se las arregla para no mencionar nunca a la mujer. 'Había mucho sangrado', 'el médico me preguntó'. Ella no existía, como si la hubiese parido él", dice una respuesta a este tweet.

Eso no fue todo, porque los comentarios siguen: "El médico y él 'vamos a descansar una hora y media', mientras la mujer se desangraba. Lo que no poner el cuerpo, eh".

