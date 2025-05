Mariano Iúdica confirmó su llegada a Telefe..., ¿y reemplaza a Lizy Tagliani?

De este modo, desde el magazine comandado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares especularon con la posibilidad de que trascendido podría tratarse de una confusión dada las similitudes de las temáticas entre el programa que conducirá Iúdica los sábados y el envío dominical.

Sin embargo, esto no privó a los periodistas de animarse a aventurar con la chance de la incorporación de Iúdica a La Peña de Morfi, sobre todo luego de que participara de su última emisión.

"Yo lo haría con Iudica y Lizy. Leuco se lleva tan mal con Lizy, no la quiere. No tienen química, es muy difícil de lograr en duplas televisivas. La química es muy difícil de lograr en las duplas televisivas. La química no viene solo cuando forzás una dupla. Algo pasa. Aparte de que Lizy está pasando un mal momento", afirmó Lussich. Por otro lado, Pallares y Paula Varela agregaron:

Mariano se sentó e hizo la parte de los chistes. Después se paró y cocinó pasta. Mariano es muy ocupador de espacios, con la personalidad que tiene se hace notar. Lizy estaba incómoda, presintió que venía por su puesto Mariano se sentó e hizo la parte de los chistes. Después se paró y cocinó pasta. Mariano es muy ocupador de espacios, con la personalidad que tiene se hace notar. Lizy estaba incómoda, presintió que venía por su puesto

"Estamos hablando del reemplazo de Lizy pero Lizy sigue en el programa, tuvo una charla con Gustavo Yankelevich. Diego Leuco es otro que tiene un montón de laburo, en Telefe les encanta. Durante años mientras él estuvo en El Trece se lo quisieron llevar y lo tienen. Él no quiere hacer más política. No creo que dos varones hagan La Peña", cerró Lussich.

De qué se tratará el programa de Mariano Iúdica en Telefe

Si bien Iúdica confirmó recientemente su arribo al canal de las tres pelotas, los primeros detalles los reveló Laura Ubfal tiempo atrás en su portal web, donde indicó que estará al frente de un programa "ómnibus" con su familia, atravesado por la música y el humor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MundoFamososOk/status/1920144084393456002&partner=&hide_thread=false Mariano Iudica confirma su llegada a las tardes de sábado de telefe ¿Que opinan? #NadieDiceNada pic.twitter.com/Sx6lTQUtJb — MF (@MundoFamososOk) May 7, 2025

Por otro lado, Marina Calabró ya había adelantado en su columna de Lape social club:

Tiene una oferta de Telefe para volver a la pantalla con un programa los sábados, que juntaría a tres cabezas de producción: Kuarzo, Kapow y autogestión de él. Lo que lo entusiasma de eso es que podría trabajar con sus hijas. Los canales lo están tironeando. Lo de Telefe está más urgido, ya le dan fecha de debut Tiene una oferta de Telefe para volver a la pantalla con un programa los sábados, que juntaría a tres cabezas de producción: Kuarzo, Kapow y autogestión de él. Lo que lo entusiasma de eso es que podría trabajar con sus hijas. Los canales lo están tironeando. Lo de Telefe está más urgido, ya le dan fecha de debut

El programa también tendría una fuerte impronta gastronómica, que estará a cargo del equipo de Cocineros Argentinos, el exitoso ciclo que dejó huella en la TV Pública. Se espera que el estreno sea en mayo, y los detalles sobre el contenido y formato se irán revelando en los próximos días.

-----------

Más contenido en Urgente 24:

Encuentran evidencias arqueológicas que el fútbol reglamentado no nació en Inglaterra

Visa / MasterCard: Cuidado con las promociones del Banco Nación

Tiene 6 capítulos y es la miniserie de Netflix que te va a fascinar