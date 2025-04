Interna en LAM: Una panelista en 'voto de silencio' por no ser convocada para conducir

En efectos, a fines del año pasado Balli había anunciado su salida de LAM al no llegar a un acuerdo económico. Sin embargo, tan sólo algunas semanas después De Brito confirmó su regreso en calidad de conductora para cubrirlo y, finalmente, aceptó su rol como panelista rotativa.

Yanina Latorre volvió a arremeter contra Morena Rial en LAM

La hija de Jorge Rial arremetió anoche en su cuenta de Instagram contra Latorre. "Ja, ja, ja, pelotuda. Tantas ganas que me cierren la cuenta de Instagram tenés, pelo duro. Andá a ponerte botox y sacale la botella a tu hija. Hacete baño de crema, cornuda".

Enseguida, sumó otro mensaje: "Señora mayor, ya que usted habla del perdón, usted perdonó a un hombre que expuso a su familia y lo apodaron eternamente puntita. ¿Por qué hace hincapié de la capacidad de perdón en el otro?".

Ambos posteos se publicaron mientras transcurría el programa, encabezado por Fabbiani. En ese momento, se estaba entrevistando a Alan Cañete, un amigo de Morena que estuvo detenido por el robo de viviendas particulares, una causa en la que también está siendo investigada ella.

Embed - Yanina Latorre PICANTE CONTRA MORENA RIAL: "Seré cornuda y pelo duro, pero vos sos chorra"

Tras leer la primera línea del mensaje al aire, Yanina reconoció que quiere que le cierren la cuenta de Instagram a la influencer y explicó los motivos: "Porque sos chorra y promocionas casinos ilegales, y eso es otro delito".

Y siguió: "No tengo pelo duro, tengo bien el pelo, el tuyo estará duro y me pongo bótox todos los días porque tengo para garparlo, no afano".

Sobre la referencia a su hija y la bebida, Latorre afirmó de manera contundente: "Mi hija no es borracha, ni es chorra como vos. Es una boluda que fue a bailar, tomó una copa de vino y la agarró la policía. Pagó la multa y se hizo cargo sola. Ni pagué yo, ni la fui a atender".

image.png

"Y me hago un baño de crema y soy cornuda. ¿Y a vos qué problema te pasa, Morena? Yo seré cornuda y pelo duro, pero vos sos chorra, chorra. Y salís a afanar con tu hijo, lo más bajo que pueda hacer una mujer", agregó Latorre, cada vez más desencajada.

Perdoname, me tiene los huevos al plato Morena Rial. Que me esté amedrentando, que dice que yo tengo amantes. Con mi marido no cometemos delitos, somos una pareja abierta Perdoname, me tiene los huevos al plato Morena Rial. Que me esté amedrentando, que dice que yo tengo amantes. Con mi marido no cometemos delitos, somos una pareja abierta

Finalmente, Latorre optó por recurrir al sarcasmo para cerrar su respuesta a Rial: "Que venga a decir que soy cornuda y que mi marido tiene amantes. Tengo, no un amante, tengo nueve, tengo una horda de enanos"

