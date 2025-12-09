A partir de las 17hs de Argentina se enfrentarán en la ciudad de Milán, más precisamente en el Estadio San Siro, Inter y Liverpool por la 6º fecha de la Champions League y buscarán cerrar con victoria el año. Inter en zona de clasificación a octavos de final quiere mantener su lugar, mientras que Liverpool, de floja campaña, quiere ganar para ver si se mete entre los 8 primeros.
Champions League: Inter 0-0 Liverpool, ambos buscan cerrar el año con un triunfo
Inter recibe al Liverpool en el Estadio San Siro en el cierre del año de la Champions League. Ambos equipos quieren terminar con una victoria.
Inter-Liverpool: El partido más esperado del martes
Inter y Liverpool es el partido más esperado de la jornada de hoy ya que es el encuentro en el que juegan los dos más grandes en esta fecha. Los italianos quieren mantener la posición de clasificación a octavos de final, mientras que Liverpool, con 3 puntos menos, necesita ganar para pasar de la zona de clasificación a 16vos a la de 8vos de final.
Inter suma 12 puntos de 4 victorias y 1 derrota y forma el pelotón de 4 equipos (PSG, Real Madrid y Bayern Múnich) escoltas del líder, Arsenal que tiene 15. El conjunto italiano, actual subcampeón de la Champions League (cayó 5-0 en la final ante PSG) por diferencia de goles está 4º y quiere ganar para mantener esa posición y clasificar derecho a octavos de final. Es local y Liverpool no viene bien, esos son dos puntos a favor.
Liverpool no viene teniendo una buena racha tanto en Premier como en Champions y eso lo vuelve un equipo vulnerable, y más si vemos que será visitante. Los Red suman 9 puntos y se ubican 13º en la tabla general, lugar de clasificación a 16vos de final. A pesar de esto solo está a 1 punto de la clasificación a octavos de final ya que Sporting de Lisboa que suma 10 puntos se encuentra 8º.
El resto de los partidos del martes
Este martes de Champions League no es solo Inter-Liverpool, además hay más partidos, 2 en el turno de las 14:45hs y otros 7 en el de las 17hs, todos los horarios son de Argentina. Repasamos todos los partidos con horarios:
13:45hs
- Kairat Almaty-Olympiacos
14:45hs
- Bayern-Sporting Lisboa
17hs:
- Monaco-Galatasaray
- Inter-Liverpool
- Atalanta-Chelsea
- Barcelona-Frankfurt
- PSV-Atlético Madrid
- St. Guilloise –Marsella
- Tottenham-S. Praga
