"Dejar a los jubilados sin medicamentos es una decisión improvisada, inhumana y amoral"

"Es una decisión improvisada, sorpresiva, y absolutamente inequitativa", disparó Yedlin, que explicó la gravedad de que hoy los jubilados no puedan acceder al 100% de cobertura medicamentos "que son tan importantes para tratar o controlar muchas las enfermedades que tienen los adultos mayores".

"Es ilógico que aquellos que cobran más de 390.000 pesos, un valor muy por debajo de la canasta, ya no puedan acceder a sus medicamentos de forma gratuita... Al adulto mayor actualmente no les alcanza para comer, no les alcanza para pagar las tarifas, para el transporte, para el alquiler; así que mucho menos van a poder gastar o destinar ningún porcentaje de sus ingresos para la compra de medicamentos", lamentó Yedlin.

Trámite engorroso

Por otro lado, el diputado cuestionó durante los procesos y trámites burocráticos a los que desde ya deben acceder y aplicar los jubilados que pretendan acceder al subsidio para la gratuidad en medicamentos, siempre y cuando cumplan todos los requisitos dispuestos por el Ejecutivo.

"No solo le quitas el beneficio, sino que lo sometés a trámites engorrosos y burocráticos para ver si corren con suerte de acceder al 100% de cobertura... La verdad es que no les avisaron nada a los jubilados, no los previeron y no los capacitaron, por lo que muchos lamentablemente no lo van a poder hacer. Hay jubilados que no tienen acceso a la conectividad, no saben manejar la tecnología y no tienen quien los ayude, no cuentan con un teléfono inteligente... Es triste pero pasaron de tener la cobertura de sus medicamentos a quedarse sin nada y totalmente desamparados", lamentó el diputado de UxP.

De todos modos, Yedlin cree que el objetivo del Gobierno, lejos de ordenar al PAMI, es aplicar la variable de ajuste en los jubilados, "una población indefensa y vulnerable".

"Lo que estamos haciendo es ponerlos en una situación de riesgo innecesaria, porque el costo real de esta medida no justifica de ninguna manera el riesgo de la misma", opinó.

Y siguió: "Pareciera que ese es el objetivo final de esta medida (perjudicar a los jubilados), ya que no tiene ninguna explicación lógica, tampoco dieron detalles sobre el tema del despilfarro o el desvío de los medicamentos. Eso es absolutamente falso".

"Siempre los sistemas pueden tener algunas desviaciones, pero justamente el organismo (PAMI) o el Estado, lo que tiene que hacer es controlar, no quitar una cosa que para la Argentina es un derecho constitucional, que es el derecho a la salud", sentenció Pablo Yedlin.

Inhumanos y amorales

Además de argumentar que el Gobierno está "flojo de papeles" respecto de la decisión que tomó sobre los medicamentos de los jubilados, el legislador nacional consideró que la medida es "inhumana y amoral".

"Me parece que es una situación, además inhumana y amoral, que va en contra de los deberes inconstitucionales y legales", dijo. Por lo que vaticinó que la decisión probablemente "traerá consecuencias".

Por último, como médico también opinó respecto del impacto de la medida, y en ese sentido lamentó que los jubilados no podrán cumplir con sus tratamientos médicos, o en el mejor de los escenarios, espaciarán las dosis estipuladas.

"Lo que va a pasar es que los jubilados van a tomar la medicación a medias o la van a suspender... No tomarla pone en riesgo la salud y la vida de los jubilados, porque si hay algo que ha permitido la medicación es aumentar la esperanza de vida en el mundo; eso es gracias al uso racional de los medicamentos", explicó.

"No es como dicen algunos diputados de La Libertad Avanza, sobre que no hay que dramatizar la situación y que alguien les va a comprar el medicamento. Eso es falso. Hay millones de argentinos y argentinas que hoy la están pasando muy mal y que no van a tener la capacidad económica de cumplir con sus tratamientos médicos", sentenció.