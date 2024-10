Boca reflejó su falta de ídolos con una insólita bandera

image.png

image.png

Extensión de contrato de Edinson Cavani y falta de ídolos en Boca

La semana pasada, Cavani renovó si vínculo con el Xeneize. Será jugador de Boca hasta diciembre de 2026 y por tal motivo fue el despliegue de la bandera por parte de la parcialidad. Tras terminar el partido ante Argentinos Juniors, el uruguayo declaró: “Me voy a retirar en Boca. Siempre dije que quería volver cerca de mi casa cuando estuviera bien para jugar”. Y luego completó: “He vivido en lo que va de estos 14 meses cosas increíbles con este club. Y las ganas de lograr cosas, ganar cosas acá, están intactas. Gracias por todo lo que me dan."

El oriental lleva 44 partidos disputados en el Xeneize, 20 goles y aún no pudo lograr títulos, lo cual muestra una clara deficiencia en Boca.

Desde que se retiraron los ultraganadores Martín Palermo y Juan Román Riquelme, Boca no pudo forjar nuevos ídolos. Pipa Benedetto amagó con serlo (se terminó yendo por la puerta de atrás) y el hecho de no ganar ninguna competición que hiciera ruido fuerte (internacional), llevó a que en el Xeneize se reconociera a un jugador que no ganó nada con el club.

image.png

El uruguayo aún tiene dos años enteros más como para consagrarse con los colores Azul y Amarillo, pero lo cierto, es que con la bandera a Edinson, Boca reflejó una clara falta de ídolos en su historia más reciente.

Más contenido en Golazo24

Marcelo Bielsa vs. Luis Suárez: qué dijeron sus compañeros de selección uruguaya

A veces 'maravilla' (Paranaense) luego empata (Platense) o pierde (Vélez)

En Villa Luro ya se vive Vélez Sarfield campeón 2024

FIFA quiere que el Fútsal y el Fútbol Playa sean parte de los Juegos Olímpicos

Luis Suárez explotó contra Marcelo Bielsa y lo acusó de separar al grupo