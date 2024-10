Luis Suárez explotó contra Marcelo Bielsa y lo acusó de separar al grupo

LUISSUAREZEXPLOTOCONTRAMARCELOYLOACUSODESEPARARALGRUPOFOTO2.jpg Luis Suárez pronunció duras críticas contra el entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, a quien acusó de separar al grupo.

“Todos sabemos que no es de lidiar con los supuestos líderes o jugadores con experiencia, no le gusta, preferí evitar todo eso porque estaba la selección por encima. No quería meterme en ese momento, que era partícipe de la selección, no quería ser partícipe de un problema”, respondió Lucho a la pregunta si intentó hablar con el Loco sobre algunas situaciones que ocurrían y destacó: “Sí sugirieron algunas cosas que a él no se las dije, pero las daba a entender, y parecía que era preferible callarme para evitar un roce. Hubo algunas situaciones en la Copa América que se generaron, que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América. Y había que callar por respeto a la selección”.