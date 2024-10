Arde la UCR PBA: El acta oficial que declara a un ganador

Para el oficialismo de la UCR PBA fue el ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, respaldado por el senador Maximiliano Abad y el ex jefe comunal de San Isidro, Gustavo Posse. Representando la Lista 23 (Unidad Radical), el ex jefe municipal dijo haber garantizado la continuidad de la gestión de autoridades internas tras lo que fue el fracaso de la negociación por la unidad, que colapsó en tiempo de descuento.