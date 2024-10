Un exjugador cruzó a Luis Suárez y denunció una "campaña" para echar a Bielsa

“El único que demostró tener personalidad es (Agustín) Canobbio. No pueden permitir lo que le hicieron a Canobbio ni un día, los jugadores están equivocados, están errando los caminos. ¿Se acuerdan de Piquerez? ¿Suárez no sabía que no lo citaron más porque perdió un avión?”, sentenció.

UNEXFUTBOLISTACRUZOALUISSUAREZYDENUNCIOUNACAMPANAPARAECHARABIELSAFOTO3.jpg El ex futbolista Richard Morales pronunció duras críticas contra Luis Suárez y denunció una “campaña” para echar a Marcelo Bielsa como DT de la Selección de Uruguay.

Luis Suárez explotó contra Marcelo Bielsa y lo acusó de separar al grupo

Luis Suárez, actual delantero del Inter Miami, lanzó muy duras críticas contra el entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, por el manejo y la relación con el plantel y su trabajo adelante del conjunto rioplatense.

Suárez, ya retirado del seleccionado uruguayo, afirmó que durante la disputa de la Copa América de Estados Unidos 2024, algunos futbolistas se plantearon no continuar en la Celeste. Además, contó cómo es el día a día de Bielsa en el Complejo y afirmó que los empleados no los pueden ni saludar.

Las fuertes revelaciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa

“La relación con Bielsa era solo profesional”, afirmó Suárez en una entrevista con DSports de Uruguay y aseguró que la “primera conversación a nivel personal” que tuvo con el entrenador argentino fue recién antes de la incorporación a la Copa América. “Un diálogo en un entrenamiento por una presión que estaba haciendo y una conversación que tuvimos en La Bombonera en el entretiempo con una situación que pasó con Darwin (Núñez) fueron los únicos diálogos que había tenido con él hasta que me convoca para la Copa América”, reconoció.

Suárez admitió que “irme con el cariño de la gente me dejó más que tranquilo” y destacó: “No me quería ir de la forma que se fueron algunos de mis compañeros, que es una lástima, tuve la suerte, el privilegio, de irme así: con la gente, con mis hijos, con mi familia, rodeado de la gente que me apoyó todo ese tiempo”.

“Todos sabemos que no es de lidiar con los supuestos líderes o jugadores con experiencia, no le gusta, preferí evitar todo eso porque estaba la selección por encima. No quería meterme en ese momento, que era partícipe de la selección, no quería ser partícipe de un problema”, respondió Lucho a la pregunta si intentó hablar con el Loco sobre algunas situaciones que ocurrían y destacó: “Sí sugirieron algunas cosas que a él no se las dije, pero las daba a entender, y parecía que era preferible callarme para evitar un roce. Hubo algunas situaciones en la Copa América que se generaron, que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América. Y había que callar por respeto a la selección”.

Luis Suárez dio a conocer los detalles de la pelea entre Agustín Canobbio y Marcelo Bielsa

Una de estas situaciones que ocurrieron en la Copa América fue un maltrato que sufrió Agustín Canobbio (hoy en Paranaense) y que Suárez se encargó de contar: “No fue de alcanzapelotas que lo puso, sino que lo puso en la parte de los sparrings, dando los pases que daban los sparrings y los sparrings a hacer los movimientos que tenían que hacer los jugadores. Y a un jugador que está entre los 26 de la Copa América, no lo podés hacer partícipe como si fuera un sparring. Molesta. Lo entiendo a Agus, lo voy a bancar en esta, es entendible y bastante se contuvo. Es normal que llegara a esa situación”.

“Los jugadores van a llegar a un límite, van a explotar… En la Copa América hubo compañeros que se plantearon hasta ‘Luis, juego la Copa América y no juego más’. Compañeros. Y vos te ponés a pensar y decís: ‘Estamos llegando a un punto difícil’. Después se te va, te sana todo eso, y vas porque querés a tu país, querés a la selección, y todos morimos por representar a nuestro país”, agregó el futbolista del Inter Miami.

La intimidad de Uruguay en el Complejo Celeste

Suárez, además, en la entrevista dio detalles de lo que también sucedía en las concentraciones y se lamentó por el clima que ahora se vive en las instalaciones del seleccionado charrúa.

“A los utileros, a los fisios, a los cocineros, a la gente del Complejo del encantaba trabajar con el Maestro (Tabárez), con el profe Ortega, con el Tornado Alonso de la exigencia que tenían. De tráeme un cono para acá, un cono para allá. Encantando de la vida lo hacían. Se dormían a las cuatro de la mañana, se levantaban a las nueve. No es eso. Es lo de por lo menos después déjame disfrutar mi momento. Dejame que estoy acá con Luis, con Fede (Valverde), con Josema (Giménez), con Nico (De la Cruz)… Estoy trabajando para ellos y lo disfruto. Todo eso se perdió hoy en día en el complejo”, relató Suárez.

“En mi última convocatoria estaban jugando al truco y veía que pasaban por atrás y miraban a ver quiénes eran los que estaban jugando al truco. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Ibas al Complejo y no te miento, estabas almorzando o merendando, veías las teles prendidas mirando fútbol. Hoy hay una tele escondida, todo apagado, todo en silencio. Es como que entrás y decís ‘a dónde estoy entrando’”, agregó.

“A los empleados nos los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en Complejo se viva así hoy”, continuó Suárez y mandó un mensaje: “El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no anda bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene de entrenar”.

Por último, Suárez contó una situación que sintetizó la relación entre el plantel y Bielsa: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por los menos nos dijera buen día, ni saludaba”.

En una parte de la larga entrevista con DSports, Lucho contó que el Loco les prohibió al llegar al hotel tener contacto con los simpatizantes que los estaban esperando.

El ex Barcelona, entre otros clubes, reconoció que en ese momento decidieron no hacerle caso al entrenador argentino y contó la reacción que tuvo el plantel durante una charla técnica en la que Bielsa mencionó que “Uruguay juega por la gente”.

Marcelo Bielsa “retiró” a Luis Suárez: la teoría de un periodista uruguayo

El periodista de Uruguay, Diego Muñoz, afirmó que el actual técnico del seleccionado charrúa, Marcelo Bielsa, “retiró” a Luis Suárez y habló de una “fuerte interna” entre ambos protagonistas.

Hay que mencionar que el “Pistolero” disputó su último partido en el duelo que Uruguay y Paraguay empataron 0-0 que correspondió a la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026. El encuentro tuvo mucha paridad y fue uno de los más emocionantes para el público local más allá del resultado por la despedida de una persona muy especial en los últimos años.

La charla con Marcelo Bielsa que aceleró la salida de Luis Suárez

El periodista de la cadena ESPN reveló que Suárez tenía intenciones de estirar su participación en la Selección de Uruguay al menos hasta fin de año, pero que una charla con el DT aceleró los tiempos del retiro.

“Cuando terminó la Copa América, Suárez pensó en quedarse en la selección hasta fin de año. Esta idea, además, se reafirmó cuando se conoció la suspensión de Darwin Núñez por cinco partidos”, indicó el periodista.

Y continuó: “Pero cuando tuvo un diálogo con el técnico le manifestó que si Bielsa lo precisaba él se quedaba hasta fin de año. Y Bielsa le dijo que no le podía dar seguridad de que estuviera citado en partidos posteriores, que en esta doble fecha sí lo estaba. En base a ese diálogo, Suárez decidió ponerle punto final a su carrera hoy”.

Con este panorama, el futbolista entendió que lo mejor era dar un paso al costado para dejar a las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte y buscan un lugar. Además, la idea es transitar de la mejor manera sus últimos años en Inter Miami dónde juega a la par con Lionel Messi.

