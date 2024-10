Yuyito González recogió el guante y apuntó contra Viviana Canosa: "No escucho a gente mala"

"Primero, es que yo no ando con custodia. Yo lo que menos quiero es perder mi libertad", subrayó respecto a la información que salió donde ella tiene una custodia oficial. Entonces, la conductora fue tajante:

A mí no me banca nadie, ni Canosa. Me banca Dios y mi laburo, las empresas que me contratan. Que cantidad de pavadas, esas son cosas que generan violencia. Primero que son mentiras absolutas, las diga quien las diga, y generan violencia porque le meten a la gente en la cabeza mentiras

"La gente que opina es muy opinable, es gente de la cual se podría opinar y mucho. Yo no escucho porque cuando las críticas están atravesadas por cuestiones ideológicas. Escucho a mis hijos y a mi pareja. No me pongo a escuchar gente mala", sentenció González.

Mario Massaccesi rescató la figura de Yuyito González: "Muy generosa"

El pasado domingo (13/10) Mario Massaccesi participó del ciclo Pasa Montagna de Radio Rivadavia y fue consultado sobre e reciente encuentro que tuvo con Yuyito González en el desfile Radio Solidaria de la semana pasada. El periodista se diferenció de muchos de sus colegas que han cuestionado en duros términos a la pareja del Presidente y la elogió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pablomontagna/status/1845796449658736909?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1845796449658736909%7Ctwgr%5Ee21fc8e5cbcdd6be1e06d82dc6ef1261806f4593%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fmario-massaccesi-rescato-la-figura-yuyito-gonzalez-muy-generosa-n587396&partner=&hide_thread=false Mario Massaccesi en #PasaMontagna: “No hay figuras, por eso Yuyito es muy solicitada” https://t.co/OwDv9Vsatv — Pablo Montagna (@pablomontagna) October 14, 2024

Ante la pregunta del conductor Pablo Montagna sobre si había notado cierta altanería por parte de la ex modelo, Massaccesi indicó: "Está más solicitada (...) Estuvimos charlando un rato , pero en lo que yo vi es la más solicitada de todos. La gente se quiere sacar fotos, los fotógrafos, cada movimiento que hacía Yuyito, le sacaban".

Me parece que es algo natural, si es la novia o la pareja del Presidente y va a un evento se supone que se lleva todas las miradas. Tampoco había otras figuras que pudieran hacerle sombra o competir en la exposición. Pero yo no la noto creída, al contrario

"Me parece que está, por lo que yo vi, como en una posición de 'si puedo hacer algo, si puedo ayudar en algo con esta exposición, lo hago'. De hecho estuvo charlando un ratito con los chicos de Cuestión de Peso y una de las chicas le pidió una entrevista con el Presidente para seguir hablando sobre lo legal que todavía está faltando o que no se está cumpliendo y ella estuvo muy amable".

"Yo la vi muy generosa", concluyó Massaccesi.

image.png Yuyito González junto al mandatario.

