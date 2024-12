Indulto a Hunter Biden: Estalla la furia demócrata contra Joe

Los argumentos de Joe Biden y explicación de la Casa Blanca no convencieron ni a los propios del partido azul. Haciéndose eco de la declaración del presidente el domingo por la noche, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, argumentó que Hunter fue señalado por ser el hijo del presidente y dijo que una de las razones por las que Joe Biden emitió el indulto fue porque "no parecía que sus oponentes políticos lo dejaran pasar, no parecía que fueran a seguir adelante".