Sexo: Estudio sobre cerebro y rechazo sexual femenino revela algo sorprendente

¿Por qué las mujeres no quieren tener relaciones sexuales? ¿Qué pasa cuando las mujeres no quieren tener sexo? ¿Qué hacer cuando la mujer no quiere tener relaciones sexuales? Estas preguntas se las hacen algunas personas y se repiten a lo largo de la historia. Y es que, el rechazo sexual femenino ha causado muchas dudas y ha sido objeto de diversos estudios.