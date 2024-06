Tercer día del Juicio a Hunter Biden: Posesión ilegal de armas, orgías y drogas

En términos del fiscal Hines ,"su posesión de esa arma de fuego era ilegal porque era consumidor de 'crack' y drogadicto" y "la ley prohíbe a los usuarios de drogas y drogadictos poseer armas".

Esa ley no hace distinción entre Hunter Biden y cualquier otra persona

Es que cuando Hunter Biden compró el arma de fuego, presuntamente certificó en un formulario exigido por el Gobierno federal que "no era un usuario ilegal ni adicto a ningún estimulante, narcótico ni a ninguna otra sustancia controlada, cuando, en realidad, como él sabía, esa declaración era falsa y ficticia", según la acusación.

El fiscal federal a cargo del caso, Hines, ilustró ello con que Hunter era capaz de fumar "cada 15 minutos, siete días a la semana" y que tenía el "superpoder" de encontrar 'crack' en cualquier lugar, según las conversaciones y Whatssapps que mantuvo con amigos, las que se filtraron cuando dejó su computadora en un servicio técnico.

El clan Biden está sacudido por el escándalo desde antes de este juicio, incluso mucho más atrás en el tiempo, con la filtración de las fotos de Hunter en orgías y consumiendo cocaína, las que se viralizaron cuando él dejó una laptop en un servicio técnico, anteriormente mencionado, mismo año que habría comprado el arma.

image.png Foto de Hunter Biden con prostitutas | BidenLaptopMedia.com

Es más, su hermana enfrentó cargos por fraude de tarjetas de crédito y drogas; un mejor amigo de la infancia sufrió una sobredosis de heroína; y un sobrino deportista becado se volvió adicto al oxycontin después de una lesión. Evidentemente la familia del líder demócrata no tiene los aires de los Ingalls.

Los Biden también fueron tema de debate en el Comité de Supervisión de la Cámara del 2023, cuando los funcionarios exhibieron documentación que acredita transferencias espurias al propio Biden, a su hijo Hunter, a su hermano James y nuera Hallei, desde cuentas de un estafador rumano y de empresas de China.

Como si esto fuera poco, en el 2019 salieron a la luz imágenes de Hunter Biden en modo fiestero, las cuales fueron obtenidas porque dejó su laptop en un servicio técnico. Con esa filtración también se hicieron públicos una catarata de mails que evidenciaron el vínculo de Hunter con una compañía de laboratorios químicos de Ucrania -que investigaba sobre virus para guerra bacteriológica- y con la empresa ucraniana de gas Bursima de la que Hunter Biden es miembro de su junta directiva — y por la que su padre Biden destituyó a un fiscal que quería investigarla por corrupción— , tal como informó Urgente 24.

La colección de 10.000 fotografías de Hunter Biden obscenas, consumiendo cocaína y en orgías con prostitutas han sido filtradas en su totalidad por un sitio web pro-Trump (BidenLaptopMedia.com) de Garrett Ziegler, fundador de la organización sin fines de lucro Marco Polo.

image.png Hunter Biden, el hijo del presidente, en su máximo esplendor | BidenLaptopMedia.com

Todas estas fotografías fueron presentadas este martes y miércoles (05/06) ante el Tribunal de Delaware como una clara evidencia de que en el 2018-2019 Hunter Biden era drogadependiente y por tanto mintió en su declaración jurada para poder comprar el revólver Colt Cobra.

Al interior del recinto, se reprodujo un video de Hunter sin camisa y sosteniendo una pipa de 'crack' y fueron leídos mensajes que revelaron que se reunió con varios traficantes de drogas. Asimismo, leyeron frases de su propio libro autobiográfico Beautiful Things que detallan anécdotas de su vínculo interesado con el traficante "Bicicletas" que le vendía crack en las calles de Washington y cómo le quitó cocaína a un extraño en el baño de un hotel de Montecarlo.

Por este juicio penal se enfrenta a cargos de declaración falsa en la compra de un arma de fuego; declaración falsa relacionada con información que debe conservar un comerciante con licencia federal de armas de fuego; posesión de un arma de fuego por parte de una persona que es un usuario ilegal o adicto a una sustancia controlada, según lo reveló FoxNews.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU develó el miércoles 10 de mayo del 2023 que el actual mandatario Joe Biden recibió sospechosamente más de US$ 1 millón de un importante empresario rumano.

El presidente del Comité, el republicano James Comer, soltó que en épocas de Biden como vicepresidente, cuando asistió a Rumania y dio la pantomima de ‘clase magistral’ de política anticorrupción en simultáneo aceptaba sobornos del extranjero.

Lo que el republicano Comer quiso decir es que el Comité ha obtenido el registro de un dineral en transferencias a la cuentas de los Biden desde China y Rumania, naciones con la que el gobierno norteamericano durante la presidencia Obama-Biden estrechó lazos, por cierto.

image.png Joe Biden acusado de recibir sobornos de Rumania y China.

“Quiero ser claro: este comité está investigando los negocios turbios del presidente Biden y su familia que capitalizan el cargo público de Joe Biden y ponen en riesgo la seguridad nacional de nuestro país… Creemos que el presidente ha estado involucrado en esto desde el principio, obviamente”, dijo James Comer.

Quiero ser claro: este comité está investigando los negocios turbios del presidente Biden y su familia que capitalizan el cargo público de Joe Biden y ponen en riesgo la seguridad nacional

image.png El representante Comer habló durante una conferencia de prensa con un cartel titulado “Pagos de China a los Biden”.

En este memorando de 36 páginas, el Comité expone los registros de las transferencias bancarias que evidencian el traspaso monetario del extranjero a Joe Biden, a su hijo Hunter y a un socio comercial –o testaferro- del clan.

Es decir, entre noviembre del 2015 y 2017, se efectuó una transferencia bancaria de U$$3 millones desde la constructora Bladon Enterprises del rumano Gabriel Popoviciu al bufete de abogados Robinson Walker LLC, controlada por el socio comercial de Hunter, Rob Walker.

De ese monto de 3 millones de dólares, unos $ 1,038,627.08 –casi un tercio en partes iguales– se distribuyeron nuevamente a cuentas bancarias de Hunter Biden, a la nuera Hallie Biden y a otro miembro de la familia.

image.png

Una situación análoga sucedió en el 2017 con la firma china CEFC China Energy, que transfirió US$ 3 millones de la misma manera a Hunter, Hallie, el hermano mayor James Biden y a un Biden no identificado.

Nueve miembros del clan Biden habrían obtenido fondos de empresas extranjeras, recibiendo 80.000 dólares de ganacias ‘rumanas’, así lo refiere el memorando del Comité.

El Comité está preocupado por el patrón de la familia Biden de cortejar negocios en regiones del mundo en las que el entonces vicepresidente tuvo un papel descomunal e influyó en la política estadounidense

Específicamente Hallie Biden, la viuda del difunto hijo del actual presidente, recibió US$ 10,000 en el 2017 de la firma del buffet legal Walker antes mencionado que remiten a ingresos rumanos. Y más tarde, unos 25 mil dólares de transferencias de la compañía de energía china CEFC.

image.png

El empresario rumano Gabriel Popoviciu y propietario de Bladon Enterprises fue condenado a siete años de prisión en su país (2016) por apropiación por medio de corrupción y soborno de 224 hectáreas al norte de Bucarest (Baneasa Farms) que originalmente le habían sido concedidas por parte de privados, únicamente para construir un establecimiento educativo.

Pero la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) de Rumania finalmente tomó posesión del terreno que alberga a un gran centro comercial incautado (Baneasa Mall), un outlet de IKEA y la Embajada de Estados Unidos, ya que no califican como instituciones educativas, y entonces serán devueltas al donante privado.

En este panorama legal apareció Hunter Biden, a quien acudió el magnate rumano por sus servicios de abogado. El mismo hijo del presidente lo puso en contacto con el juez y ex director del FBI Louis Freeh, para que sea su defensor legal y asegurándole que influenciaría a la oficina anticorrupción de Rumania -en favor del empresario-, todo lo que salió a la luz por una computadora portátil 'abandonada' por Hunter que contenía los emails.

Rusia acusó a USA de financiar al terrorismo en Rusia al 'canalizar fondos' de la compañía de gas ucraniana Burisma Holdings, en cuyo directorio estuvo el hijo de Joe Biden: The Times ya reveló los vínculos espurios de la Casa Blanca.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) abrió una investigación penal contra Estados Unidos y otros aliados Occidentales a los que acusó de financiar atentados en la Federación Rusa a través de la canalización de fondos hacia la empresa de gas ucraniana Burisma, vinculada a la familia Biden y cuya conexión causó un gran revuelo en la sociedad Norteamericana tras que The Times y otras agencias lo revelaran.

"Se ha establecido que los fondos monetarios recibidos a través de organizaciones comerciales, en particular la empresa de petróleo y gas Burisma Holdings que opera en Ucrania, se han utilizado en los últimos años para llevar a cabo actos terroristas en la Federación Rusa, además de en el extranjero, con el fin de eliminar a destacadas figuras políticas y públicas y para causar daños económicos", dice el comunicado del organismo ruso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ActualidadRT/status/1777838904839733632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1777838904839733632%7Ctwgr%5E896b99d7a7468870b8978895421b66758089a438%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Frusia-contra-burisma-gas-ucraniana-hunter-biden-dice-que-financiaron-atentados-n574529&partner=&hide_thread=false “Una empresa ucraniana canalizó fondos para atentados en Rusia”



Los fondos canalizados a través de Burisma Holdings, una empresa de petróleo y gas que opera en Ucrania, se utilizaron para atentados terroristas en Rusia. pic.twitter.com/ZVlTEecTCn — RT en Español (@ActualidadRT) April 9, 2024

Este comunicado oficial de la CIR Rusia se produce tras el mortal ataque terrorista contra Crocus City Hall en Moscú, en el que murieron 143 personas. Tal atentado se lo adjudicó el ISIS, como un claro "mensaje" para Vladimir Putin por su apoyo en tropas en Siria al presidente Bashar Al Assad que enfrenta una guerra civil desde hace una década.

Sin embargo, los terroristas del atentado de Moscú fueron capturados cuando sospechosamente se dirigían a la frontera con Ucrania, según lo comunicaron las autoridades rusas que afirman de una relación evidente de los perpetradores con Kiev.

La CIR/ Comité de Instrucción de Rusia realiza la investigación penal contra USA por 'financiamiento terrorista' a través de Burisma tras pruebas contundentes de un grupo de diputados rusos que alegan que altos funcionarios de USA y de la OTAN financiaron los atentados en Rusia a través de empresas.

Burisma Holdings es una compañía de gas ucraniana fundada y propiedad de Mykola Zlochevsky, ex ministro de energía de Ucrania en el gobierno de Yanukovich.

es una compañía de gas ucraniana fundada y propiedad de Mykola Zlochevsky, ex ministro de energía de Ucrania en el gobierno de Yanukovich. La compañía fue noticia en 2020 cuando se reveló que nada menos que Hunter Biden, hijo del entonces vice Joe Biden (y ahora presidente), formó parte de la junta directiva de Burisma entre 2014 y 2019.

entre 2014 y 2019. El trabajo de Hunter en Burisma , dada su aparente falta de conocimiento sobre esa industria, dio lugar a especulaciones de que era parte de un plan de tráfico de influencias que involucraba a su padre , quien en ese momento era vicepresidente de los Estados Unidos.

, dada su aparente falta de conocimiento sobre esa industria, dio lugar a especulaciones , quien en ese momento era vicepresidente de los Estados Unidos. El oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky , propietario de la cadena de televisión que transmitió el programa donde protagonizó el futuro presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, también poseía una participación en Burisma .

, que transmitió el programa donde protagonizó el futuro presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, también poseía una participación en . Un grupo de legisladores rusos descubrió pruebas de que las autoridades ucranianas detuvieron las investigaciones anticorrupción sobre Burisma y Zlochevsky a cambio de una suma global de dinero que Kiev utilizó para producir drones que luego Ucrania utilizó para lanzar ataques terroristas y ataques contra centros de población rusos.

La causa penal abierta por el organismo de Rusia se enmarca en el delito tipificado en la parte 4 del artículo 205.1 del Código Penal de Rusia (financiación del terrorismo). La investigación se centra en presuntas fuentes o testigos, transacciones de fondos por el valor de varios millones de dólares y en evidencia de implicación de "promotores, organizadores y patrocinadores extranjeros".

Biden, la conexión real con Ucrania y sus empresas

Burisma Holdings, productora de gas natural de Ucrania y cuyo propietario había sido investigado por presunto lavado de dinero y abuso de poder, tuvo en la junta directiva al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, desde el 2014 hasta el 2019, justo cuando su padre era vice de Barack Obama.

Pero el rol clave de la familia Biden en la compañía de gas ucraniana no saldría a la luz hasta 2022, cuando el segundo hijo del líder demócrata, Hunter Biden, dio un paso en falso al dejar su computadora en un servicio técnico.

Desde allí se filtraron miles de fotografías de él con prostitutas y consumiendo cocaína, además de conversaciones de Whatssapp y unos mails sospechosos con empresas ucranianas, hecho que habilitó a diferentes teorías conspiranoicas que incluso fueron fogoneadas por el propio Donald Trump.

image.png

En dicha laptop se encontraban documentos y mails que comprueban la vinculación de Hunter biden con el laboratorio Metabiota, al cual prestó sumas millonarias para su desarrollo en investigación sobre virus pandémicos capaces de convertirse en armas biológicas.

Los archivos incluyen una gran cantidad de correos electrónicos, mensajes de texto y documentos financieros entre Hunter y socios comerciales que muestran, según el Post, cómo el hijo del presidente usó su influencia política en sus negocios en el extranjero, como Burisma, la empresa gasística ucraniana de cuya junta directiva formó parte (le pagaban más de 50.000 dólares al mes) o su vinculación con el magnate rumano Gabriel Popoviciu, condenado por soborno. También figuran archivos sobre supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero.

image.png Una de las 10 mil fotografias que circulan de Hunter Biden, desquiciado.

Medios como Daily Mail empezaron a divulgar algunas fotos de Hunter Biden en modo fiestero y una catarata de mails filtrados evidenció el vínculo de Hunter con una compañía de laboratorios químicos de Ucrania -que investigaba sobre virus para guerra bacteriológica- y con la empresa ucraniana de gas Bursima de la que Hunter Biden fue miembro de su junta directiva — y por la que su padre Biden destituyó a un fiscal que quería investigarla por corrupción— , tal como informó Urgente 24.

Ahora bien, todo lo anteriormente verídico está siendo 'conspiranoicamente o no' vinculado al rol de USA en la guerra en Ucrania: teorías plantean que la determinación de Casa Blanca de evitar que los rusos tomen posesión de dichos laboratorios se debe a que en realidad buscan proteger la “inversión” del hijo del presidente o evitar que posibles armas biológicas caigan en manos de los rusos.

Pero no sólo se habla en la prensa yankee de la extraña conexión de la familia Biden con Ucrania, sino que en el Capitolio han acusado al clan Biden de "corrupción" y "tráfico de influencias".

