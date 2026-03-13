Adornigate: Fiscal pide información al Gobierno en la causa por malversación

Tras la difusión de una imagen de Angeletti en una de las actividades de la comitiva, Adorni confirmó que su esposa viajó en el avión presidencial y que se alojaba con él en el lujoso hotel The Langham, con un costo de no menos US$3.700 la noche.

Adorni intentó eludir el escándalo al afirmar que la inclusión de su pareja no había insumido ningún costo al Estado. El presidente Javier Milei, con el mismo objetivo, lo redujo a un "costo marginal".

Días antes del viaje a Nueva York el mismo Adorni había firmado una resolución restringiendo la integración de las comitivas y solicitando permisos especiales para ampliarla.

También se reflotó un video en el que, a propósito de un decreto que limita el uso de los aviones oficiales, aprovechó para mofarse de la utilización que durante el kirchnerismo se hizo de las aeronaves al señala que las mismas "no se van a poder usar para traer diarios de papel del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública".

Por su parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal anticorrupción, inició por la presencia de la esposa de Adorni en la comitiva presidencial, pero también respecto del viaje que el jefe de Gabinete y su familia hicieron a Punta del Este a bordo de un avión privado.

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