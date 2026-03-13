La fiscal federal Alejandra Mángano activó este viernes una de las causas que surgieron a raíz de la inclusión de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, en la comitiva que acompañó a Javier Milei a Nueva York para el 'Argentina Week'.
TRAS DENUNCIAS
Adornigate: Fiscal pide información al Gobierno en la causa por malversación
La fiscal Alejandra Mangano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia la lista de pasajeros y las normas relacionadas con el uso del avión presidencial.
Por este episodio, el jefe de Gabinete fue denunciado en los tribunales de Comodoro Py por, entre otros, el delito de malversación de fondos públicos. Las presentaciones fueron hechas por separado por la diputada Marcela Pagano y Gregorio Dalbón. En las últimas horas se sumó de un grupo de legisladores nacionales.
Fuentes judiciales citadas por lanación.com informaron que Mángano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, la lista de pasajeros del ARG-01 y las normas relacionadas con el uso del avión presidencial.
La fiscal tiene la causa delegada por el juez Daniel Rafecas, en cuyo juzgado recayó la denuncia de Dalbón.
El abogado de Cristina Kirchner sostuvo que “el avión presidencial constituye un bien público de uso restringido, destinado a garantizar el traslado del Presidente de la Nación, funcionarios del Poder Ejecutivo y delegaciones oficiales en el marco de misiones institucionales del Estado Nacional”. Angeletti no cumple con ninguno de esos requisitos.
Tras la difusión de una imagen de Angeletti en una de las actividades de la comitiva, Adorni confirmó que su esposa viajó en el avión presidencial y que se alojaba con él en el lujoso hotel The Langham, con un costo de no menos US$3.700 la noche.
Adorni intentó eludir el escándalo al afirmar que la inclusión de su pareja no había insumido ningún costo al Estado. El presidente Javier Milei, con el mismo objetivo, lo redujo a un "costo marginal".
Días antes del viaje a Nueva York el mismo Adorni había firmado una resolución restringiendo la integración de las comitivas y solicitando permisos especiales para ampliarla.
También se reflotó un video en el que, a propósito de un decreto que limita el uso de los aviones oficiales, aprovechó para mofarse de la utilización que durante el kirchnerismo se hizo de las aeronaves al señala que las mismas "no se van a poder usar para traer diarios de papel del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública".
Por su parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal anticorrupción, inició por la presencia de la esposa de Adorni en la comitiva presidencial, pero también respecto del viaje que el jefe de Gabinete y su familia hicieron a Punta del Este a bordo de un avión privado.
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