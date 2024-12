Tras despedirse de La Nación, Pablo Montagna firmó con Infobae

Embed - Pablo Montagna on Instagram: "Chau GRACIAS Y HASTA LUEGO @lanacioncom Fueron 7 años de mucho crecimiento personal y profesional. Me paso de todo en estos 7 Años, y siempre me acompañaron. Gracias @josedel_rio por pensar en mí y confiar. Gracias @doloresgrana @achul @sebasespo por bancar mi intensidad Gracias #FrancoVarise por intentar que lunes a lunes mejore Gracias Martin Artigas por responderme los mensajes con mis últimos momentos a minutos que te vayas Por último, a los que llegaron en esta última etapa como @valeriaagis (Mi Salvación de los sábados) y COCO Jorge @martinezcarricart …Y a MI gran amiga y coequiper @soylupetorres @agustinasurballe y todo el equipo de Espectáculos que conocí estos años No me olvido de @diego.yanezm TODO su equipo de Breaking News y de @djapas en Periodismo de Interés. Tampoco me olvidare de El Conejo @ernestomartelli GRACIAS A TODOS LOS QUE SON Y FUERON PARTE DE LA NACION....y disculpen si me olvide de alguien La Vida es un Bumerang....ya nos veremos en esta hermosa profesión."

