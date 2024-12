"CFK no es un riesgo para Milei, es una garantía de triunfo"

Durán Barba supuso que la resistencia del Gobierno de darle impulso al proyecto de 'Ficha limpia', que de aprobarse dejaría a CFK fuera de competencia por contar con una condena penal por parte de 2 instancias judiciales, "se vincula" con una intención de dejarla competir dada la ventaja que representaría.

Consultado sobre si a Milei le conviene la candidatura de Cristina Kirchner o, por el contrario, le resulta un riesgo, Durán Barba fue enfático: "No hay ningún riesgo" y que en caso de que se enfrente al oficialismo, "lo más probable es que tenga una derrota clamorosa".

"No hay ningún riesgo. Además, no hay que olvidarse de que Cristina y el kirchnerismo ya perdieron elecciones intermedias antes. A Cristina le ganó Esteban Bullrich en Provincia de Buenos Aires en la intermedia de Macri en 2017. Y antes de eso, la lista kirchnerista más espectacular que hubo, integrada por Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, le ganó Francisco de Narváez en 2009. La provincia de Buenos Aires no es una propiedad tan segura para el peronismo. Yo creo que si Cristina se enfrenta a Milei en la Provincia en esta intermedia, lo más probable es que tenga una derrota clamorosa", dijo.

duran-barba.jpg Jaime Durán Barba.

Para Durán Barba, a CFK le sirve que a Milei le vaya bien para poder conservar una cuota de poder desde "una minoría que cuestiona" al Presidente. Pero que si al libertario "entra en crisis" no será la líder K quien capitalice ese fracaso, sino que ello fomentará "un espacio para que surja una nueva alternativa más disruptora que la de Milei".

En esa línea, dijo que las encuestas muestran que "la mayoría de la gente está en contra de los partidos tradicionales, de los políticos, de la justicia, de la policía, de los intendentes".

Y si bien esa alternativa que mencionó puede tener origen en los partidos tradicionales, "tiene que aparecer como algo nuevo". "Tiene que mantener un tipo de comunicación distinta. "El (Mauricio) Macri de los globitos fue el que tuvo éxito; el Macri que quiso convertirse en un conservador que llevaba a trabajar, se desbarrancó hasta el tercer puesto", puso como ejemplo.

"Los políticos exitosos ahora son personas que no han sido políticos, que no han tenido cargos políticos", dijo y cuando fue consultado si alguien como Marcos Galperin, fundador y dueño de Mercado Libre, podría tener posibilidades, Durán Barba respondió: "Yo creo que sí. Creo que es una buena opción, porque tiene algo a su favor: se identifica con la nueva etapa. Mercado Libre es un símbolo de las nuevas empresas punto com, de los unicornios, de una nueva etapa económica y empresarial".

Cabe recordar que el consultor ya había propuesto al empresario como jefe de Gabinete para un gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. Además, hay una versión que asegura que el Gobierno ya mandó a medir al dueño de Mercado Libre como eventual candidato al Senado por la Capital Federal.

