Milei le quitó la jubilación a CFK pero temen revés judicial: Qué solución proponen

“Comparto el espíritu de la decisión del presidente Milei de anular las asignaciones mensuales vitalicias a Cristina por estar condenada por corrupción, pero no es correcto hacerlo mediante un acto administrativo. Esto abre la puerta a que reclame judicialmente, con altas probabilidades de éxito, lo que va a implicar que los argentinos debamos pagarle la asignación y la pensión retroactivamente, con intereses y costas. Una intención válida, pero pésimamente ejecutada, nos va a costar mucho más caro”, y agregó "la ley solo establece como causal para no cobrarla el haber sido removido por juicio político y eso no pasó con Cristina. Hay un vacío legal que el Congreso tiene que cubrir" afirmó la legisladora cordobesa.